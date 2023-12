Marcel Răducanu, mesaj direct pentru oficialii FRF: „Voi lua legătura și cu Edi”. Ce își dorește înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Marcel Răducanu are încredere în România, înainte de EURO 2024

Marcel Răducanu este de părere că România se află într-o grupă dificilă la EURO 2024, dar are încredere în echipa naţională şi îi îndeamnă pe tricolori să facă dovedească la turneul final că au meritat să obţină această calificare:

„Eu zic că e o grupă destul de grea. Dacă stăm să ne gândim, Belgia e echipă de top, Ucraina este şi ea o echipă bună, dar dacă tot am ajuns acolo nu mai contează, trebuie să dovedim, să progresăm. Acum trebuie să arătăm că am meritat să ajungem la Campionatul European”, a declarat Marcel Răducanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

De asemenea, Marcel Răducanu a vorbit şi despre naţionala Germaniei, care trece printr-o perioadă complicată. Fostul mare jucător român crede că un amical înaintea turneului final cu Germania ar fi bun pentru români, dar se aşteaptă la schimbări, deoarece nu vede cum România ar putea trece de grupe cu un joc asemănător cu cel arătat în preliminarii, înaintea ultimelor două partide, cu Israel şi Elveţia:

„Nici nemţii nu au uşor, bine că s-au calificat direct, ca ţară organizatoare, că nu cred că se calificau.

Ar fi o chestie foarte bună să jucăm înainte de Campionatul European un meci amical, să vedem unde suntem noi şi ei la fel. Ne-am bucura cu toţii să trecem de grupe, dar o să fie greu. Eu am o senzaţie bună pentru că îmi dau seama că jucătorii vor să dovedească şi ei, ca să prindă contracte afară.

Cu echipele mai puternice cred că se mobilizează mai bine decât cu echipele mai mici, fără valoare. Aţi văzut ce greu a fost, ne-am calificat cu un joc sărac. Ultimele două meciuri au fost ok. Dar acolo nu ajunge cu ce am jucat, cu ce am arătat”, a mai spus Marcel Răducanu.