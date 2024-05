Marea surpriză a lui Edi Iordănescu din lotul preliminar pentru EURO a povestit cum a primit convocarea: "Nu-mi venea să cred" - Antena Sport

Marea surpriză a lui Edi Iordănescu din lotul preliminar pentru EURO a povestit cum a primit convocarea Constantin "Dina" Grameni / captura YouTube FRF TV Marea surpriză a lui Edi Iordănescu din lotul preliminar pentru EURO, Constantin „Dina” Grameni, a făcut dezvăluiri despre momentul în care a aflat de convocarea la naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Dina” Grameni speră acum să rămână şi în lotul pentru EURO 2024. Edi Iordănescu a selecţionat 28 de jucători pentru meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein. Pentru EURO 2024, Edi Iordănescu nu va putea convoca decât cel mult 26 de jucători. Marea surpriză a lui Edi Iordănescu din lotul preliminar pentru EURO a povestit cum a primit convocarea: „Nu-mi venea să cred” „Visul oricărui copil care se apucă de fotbal la o vârstă fragedă. Un lucru enorm de mare, care nu mă aşteptam să vină atât de repede. Venind asta, mă motivează în plus să dau totul, să muncesc mai mult. E o confirmare că munca dă roade. Eram la masă cu familia mea când m-a sunat cineva de la echipa naţională şi mi-a spus că voi fi convocat la această acţiune. Reclamă

Sincer, am aşteptat să fie oficial pentru că nu îmi venea să cred, pur şi simplu. Cred că ziua aceea nici nu am conştientizat ce s-a întâmplat.

Am avut şi o discuţie cu domnul selecţioner. Colegii sunt sigur că o să mă primească bine, pentru că pe majoritatea îi cunosc.

(n.r. Ce mesaj ţi-a transmis selecţionerul?) Că noi ne-am câştigat acest loc, că ne sprijină şi o să ne ajute cu tot ce poate ca să devenim o versiune mai bună a noastră. Acest lucru ne responsabilizează şi ne motivează şi mai mult”, a declarat Constantin „Dina” Grameni pentru frf.ro.

Promisiunea lui Edi Iordănescu pentru suporterii naţionalei, înainte de amicalele cu Bulgaria şi Liechtenstein şi de EURO 2024! Promisiunea lui Edi Iordănescu pentru suporterii naţionalei a fost transmisă într-un mesaj al selecţionerului publicat pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal. Selecţionerul naţionalei le-a promis fanilor că România va da totul, atât în meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein, cât şi la EURO 2024. ”Mă bucur că am reușit să întoarcem fanii. Împreună cu ei, cu siguranță că avem altă putere. Mesajul meu merge către suporterii echipei naționale. Îi strig în numele echipei să vină alături de națională. Îi rog ca, indiferent ce se va întâmpla, pentru că vor fi momente grele și foarte grele la un turneu final, să rămână alături de noi până la final. În oglindă vine și promisiunea mea. Băieții, noi toți, vom da totul pentru ei și vom lupta până la final. Împreună până la final”, a fost mesajul transmis de selecţionerul Edi Iordănescu, potrivit sursei citate. Lotul preliminar al României pentru EURO 2024! Acesta este şi lotul pentru meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein FRF a anunţat lotul preliminar al României pentru EURO 2024! Surpriza uriaşă a selecţionerului Edi Iordănescu este convocarea lui Constantin „Dina” Grameni, de la Farul. Alex Mitriţă, Florin Tănase, Vlad Chiricheş şi Louis Munteanu nu au prins lotul naţionalei pentru EURO 2024. PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

România – Liechtenstein e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

FRF a pus în vânzare biletele pentru ultimele teste înainte de EURO 2024! „Tricolorii” lui Edi Iordănescu vor disputa două meciuri de pregătire pe stadionul Steaua, înainte de plecarea în Germania.

România va juca cu Bulgaria, pe 4 iunie, după care va întâlni Liechtenstein, pe 7 iunie. Partida cu Liechtenstein va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

La cele două meciuri, preţul biletelor este de 35 de lei la peluze, 60 de lei la tribune şi 400 de lei în zona VIP. De asemenea, copiii sub 14 ani vor avea accesul gratuit în Family Zone, la cele două tribune, potrivit frf.ro.

