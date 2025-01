Mesaj clar dinspre Federaţie pentru George Puşcaş, după ce atacantul nu a fost convocat la ultima acţiune a României: "Trebuie muncă multă" - Antena Sport

George Puşcaş, în tricoul României - Profimedia Images Mihai Stoichiţă a avut un mesaj clar pentru George Puşcaş, atacantul care s-a simţit nedreptăţit după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo şi Cipru, din Nations League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atacantul ajuns la 28 de ani a dezvăluit că nu a primit nicio explicaţie de la Mircea Lucescu, pentru decizia luată. Puşcaş a marcat 5 goluri pentru turcii de la Bodrum. Mesajul lui Mihai Stoichiţă pentru George Puşcaş „E bine ca s-a simţit nedreptăţit. Asta îl ambiţionează şi e un lucru pozitiv. Fotbaliştii trebuie să înţeleagă că atunci când nu sunt în prim-plan, singurul lucru pe care îl au de făcut este muncă foarte multă şi jocuri foarte bune. Lucescu e un om corect. Bîrligea l-a obligat pe Lucescu să îl ia la echipa naţională”, a spus directorul tehnic din cadrul FRF, în exclusivitate pentru Antena Sport. George Puşcaş, criticat în trecut de Mihai Stoica În opinia lui Mihai Stoica, Mircea Lucescu a luat o decizie bună atunci când a horărât să nu îl cheme pe George Pușcaș la echipa națională. „MM” crede că atacantul nu are calitățile necesare pentru a juca la prima reprezentativă. După transferul în Turcia, Puşcaş a înscris 7 goluri în 17 meciuri pentru Bodrum. La naţională, el şi-a trecut în cont 11 reuşite în 46 de selecţii. Reclamă

„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea…

Acum am văzut că are o coadă de mă şi sperie. Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, spunea Stoica în luna noiembrie a anului trecut.