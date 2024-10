Mesajul pe care Rareş Pop i l-a trimis lui Marius Şumudică după meciul naţionalei U20: "E prima oară când mi se întâmplă asta" - Antena Sport

Mesajul pe care Rareş Pop i l-a trimis lui Marius Şumudică după meciul naţionalei U20 a fost dezvăluit de antrenorul Rapidului.

Şumudică a citit mesajul, în care Rareş Pop îşi manifesta dezamăgirea pentru evoluţia lui. Mai mult, el îi cerea scuze antrenorului Rapidului. România U20 a reuşit să obţină o victorie mare, cu 1-0, în meciul disputat în deplasare cu Cehia U20.

Mesajul pe care Rareş Pop i l-a trimis lui Marius Şumudică după meciul naţionalei U20: „E prima oară când mi se întâmplă asta”

Rareş Pop a fost trimis în teren de către selecţionerul Costin Curelea în minutul 54 al partidei cu Cehia. Pop l-a înlocuit pe Ştefan Bană.

„Mi-a trimis un mesaj după meci. Am rămas blocat. «Bună seara! Rareș Pop sunt… Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar nu am avut o atitudine deloc potrivită. Vă cer scuze!». Este un băiat de un bun simț ieșit din comun.

Este pentru prima oară în cariera mea de 21 de ani de antrenorat când mi se întâmplă lucrul ăsta. E incredibil!”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.