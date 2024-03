Mihai Rotaru s-a enervat după ce Edi Iordănescu nu l-a convocat pe Alexandru Mitriță: „Cu el ar fi trebuit să înceapă lista” - Antena Sport

Reclamă

„Din punct de vedere sportiv, Mitriță e extraordinar. Cu el ar fi trebuit să înceapă lista. Bine, nu cu el, dar să fie în primul 3, acolo, cu Stanciu.

Dacă au fost altfel de probleme sper să se rezolve până la Campionatul European. Mitriță ajută România, nu mă ajută pe mine!”, a spus Mihai Rotaru, la primasport.ro.

Reclamă

Până în momentul de față, Mitriță are 18 selecții la echipa națională, pentru care a marcat de 3 ori. A fost convocat pentru ultima dată în 2022, la o acțiune din Liga Națiunilor.

La momentul respectiv a jucat doar 25 de minute într-o partidă cu Muntenegru, pierdută de „tricolori” cu scorul de 0-2.

Lotul României pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia. Surprizele lui Edi Iordănescu

PORTARI

Reclamă 4 / 0/3

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0); MIJLOCAȘI Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1); ATACANȚI George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2). Reclamă

Alexandru Mitriță, mesaj pentru Edi Iordănescu după victoria cu CFR Cluj

Alexandru Mitriță, mesaj pentru Edi Iordănescu după victoria cu CFR Cluj. Jucătorul de la Craiova nu a fost convocat pentru acțiunea din luna martie și a ținut să îi transmită un mesaj selecționerului.

Alexandru Mitriță a vorbit despre victoria obținută și a dezvăluit că, momentan, nu se gândește la titlu, chiar dacă Universitatea a ajuns pe locul 2. Chiar dacă a dat 12 goluri și 10 pase decisive în actualul sezon, acesta nu a fost convocat la echipa națională și a ținut să îi transmită un mesaj selecționerului.

„O victorie foarte importantă pentru noi, ne-a dus pe locul 2. Am suferit în prima repriză, în a 2-a ne-am revenit. Trebuie să fim realiști, nu am avut multe ocazii în prima repriză, dar important este că am luat cele 3 puncte. Suntem bucuroși.

Sunt foarte bucuros de reușitele mele. Mă bucur că la fiecare meci dau gol sau assist. Nu vrem să ne gândim la titlu, trebuie să luăm fiecare meci în parte.

Ne gândim la meciul cu Rapid, dar avem zile de pauză, dacă vom câștiga atunci vom vedea și despre titlu. Eu trebuie să îmi fac treaba pe teren, să joc mult mai bine. Când va fi ocazia să joc din nou la națională, atunci voi merge cu inima deschisă. Munca mea și rezultatele vor fi răsplătite atunci.

Am o altă atitudine față de anii precedenți, sunt total schimbat. Nu pot să spun că nu îmi doresc să merg la EURO, vreau la EURO! Sper să fiu acolo și să avem mai mulți jucători convocați”, a spus Alexandru Mitriță, la digisport.ro.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...