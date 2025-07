"Îi lipseşte lui Dinamo o bancă puternică?" Răspunsul lui Zeljko Kopic! Ce a spus despre derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Antrenorul “câinilor”, Zeljko Kopic, a subliniat după o nouă remiză a lui Dinamo că perioada de transferuri nu s-a terminat pentru formaţia din Ştefan cel Mare.

Kopic şi-a manifestat speranţa că Boateng, care a ratat câteva ocazii cu Botoşani, va rămâne la Dinamo. În această vară, Dinamo l-a pierdut pe Homawoo, colegul lui Boateng din naţionala statului Togo. Homawoo a ajuns la Standard Liege, formaţie antrenată de Mircea Rednic.

Zeljko Kopic, după Dinamo – Botoşani 0-0: “Pentru noi perioada de transferuri nu s-a terminat”

“În prima repriză am dominat jocul, am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua am încercat să menţinem acelaşi ritm, să fim la fel de periculoşi, am avut câteva situaţii, am făcut câteva schimbări pentru a fi ofensivi, agresivi, iar în ultimele 20 de minute nu am mai dominat meciul.

Am ratat câteva tranziţii, iar rezultatul cred că este echitabil, la final.

(n.r: Îi lipseşte lui Dinamo o bancă puternică?) Jucătorii s-au întrebuinţat la maximum. Unii dintre ei au nevoie de timp de adaptare. De la bancă nu am avut o reacţie pe măsură, e adevărat. Pentru noi perioada de transferuri nu s-a terminat.