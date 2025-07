Marius Şumudică, reacţie fermă după conflictul de la Rapid: "E disperat". Ce a spus despre Costel Gâlcă - Antena Sport

Alexandru Dobre, după conflictul cu Tobias Christensen

Alex Dobre a făcut dezvăluiri din vestiarul celor de la Rapid, din pauza meciului cu cei de la CFR Cluj. “Mă bucur că am luat un punct, am făcut un joc bun şi le mulţumesc fanilor că ne-au susţinut şi au venit în număr mare. Am jucat bine, am avut ocazii, spaţii. S-a simţit o tenisiune că a fst primul meci acasă, dar la pauză ne-am revenit. Am fost mai decişi. Am vrut să fac tot ce depinde de mine să îmi aduc echipa în avantaj. Mă bucur că am luat un punct”, a spus Dobre, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Dobre a vorbit şi despre conflictul avut cu colegul său, Christensen. “Am băgat un pic de adrenalină, ne-am scurturat unul pe altul. Am procedat corect. I-am spus la final că aşa trebuie să fim, să ne încurajăm. Nu ne-am certat, ne-am scuturat un pic. Mergem la Ciuc să luăm cele trei puncte, chiar dacă va fi un meci greu”, a mai spus Dobre.