Alexandru Mitriță, mesaj pentru Edi Iordănescu după victoria cu CFR Cluj: „Sunt total schimbat! Vreau la EURO!” - Antena Sport

„O victorie foarte importantă pentru noi, ne-a dus pe locul 2. Am suferit în prima repriză, în a 2-a ne-am revenit. Trebuie să fim realiști, nu am avut multe ocazii în prima repriză, dar important este că am luat cele 3 puncte. Suntem bucuroși.

Sunt foarte bucuros de reușitele mele. Mă bucur că la fiecare meci dau gol sau assist. Nu vrem să ne gândim la titlu, trebuie să luăm fiecare meci în parte.

Ne gândim la meciul cu Rapid, dar avem zile de pauză, dacă vom câștiga atunci vom vedea și despre titlu. Eu trebuie să îmi fac treaba pe teren, să joc mult mai bine. Când va fi ocazia să joc din nou la națională, atunci voi merge cu inima deschisă. Munca mea și rezultatele vor fi răsplătite atunci.

Am o altă atitudine față de anii precedenți, sunt total schimbat. Nu pot să spun că nu îmi doresc să merg la EURO, vreau la EURO! Sper să fiu acolo și să avem mai mulți jucători convocați”, a spus Alexandru Mitriță, la digisport.ro.

Ștefan Baiaram: „Muncesc în fiecare zi”

„Este o victorie foarte imporantă pentru noi, începem cu dreptul acest play-off. Ne bucurăm că a doua repriză am intrat foarte bine şi am luat cele 3 puncte. CFR este o echipă bună, o echipă experimentată. Noi nu am fost în meci prima repriză, am făcut multe greşeli personale.

„Este o victorie foarte imporantă pentru noi, începem cu dreptul acest play-off. Ne bucurăm că a doua repriză am intrat foarte bine şi am luat cele 3 puncte. CFR este o echipă bună, o echipă experimentată. Noi nu am fost în meci prima repriză, am făcut multe greşeli personale.

Laurenţiu este un portar foarte bun, sperăm să o ţină tot aşa. Eu muncesc în fiecare zi cât mai mult, sper să merg pe acest drum ascedent, ăsta e obiectivul meu. Momentan nu ne gândim la acest lucru (n.r. la titlu). Când ne vom reîntâlni ne vom gândi la următoarea etapă. Mai sunt 9 etape, se poate orice", a declarat şi Baiaram. CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2 Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea CFR Cluj, în prima etapă a playoff-ului Ligii 1. Oltenii au trecut pe locul secund în clasament. La Cluj gazdele au ratat patru-cinci ocazii clare de gol în prima jumătate de oră, dar cei care au deschis scorul au fost craiovenii, prin Baiaram, în minutul 38.În startul reprizei secunde Alexandru Mitriţă a mărit avantajul oaspeţilor, cu un gol frumos, din careu. Matei Ilie a readus în joc gazdele, cu un gol înscris în minutul 66, dar tot el a fost eliminat cu cartonaş roşu direct după ce l-a călcat, din spate, pe Jovan Markovic. Era minutul 87 şi clujenii nu au mai avut forţă să egaleze, iar Craiova s-a impus cu 2-1. În clasament, Universitatea Craiova a venit pe locul secund în play-off, cu 28 de puncte, iar CFR Cluj a rămas cu 27 de puncte şi este pe locul 4. CFR CLUJ: R. Sava – Mogoş, Boben, M. Ilie, Abeid – Muhar, K. Keita (El Kaddouri 75), Tachtsidis (Avounou 59) – Deac (C. Manea 89), Bîrligea (P. Michael 59), Otele. ANTRENOR: Adrian Mutu

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Căpăţînă, Maldonado, Badelj, Bancu – Al. Creţu, Mateiu, Mekvabishvili (Houri 70) – Baiaram, A. Ivan (Zajkov 75), Mitriţă (Markovic 82). ANTRENOR: Ivaylo Petev

Cartonaşe galbene: El Kaddouri 90, Avounou 90+5 / L. Popescu 72, Căpăţână 75, Badelj 80, Houri 90+4

Cartonaş roşu: Matei Ilie (CFR Cluj) minutul 87

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mihai Marius Marica, Andrei Constantinescu – Marius Omuţ

Arbitri VAR: Florin Andrei – Alexandru Vodă

Observator: Iosif Olah

