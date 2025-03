Mircea Lucescu, replică pentru Ciprian Marica înainte de San Marino - România: "E cel mai uşor să îţi dai cu părerea" - Antena Sport

E o confruntare de orgoliu, o confruntare de valoare, sper să ieșim cu bine din meciul de mâine.

(n.r. Ciprian Marica a spus că speră să fiți mai inspirat la acest meci) Nu e vorba de inspirație, e vorba despre joc. E cel mai ușor lucru să îți dai cu părerea, dar trebuie să fii în grup pentru a-ți da seama care e idealitatea. Am văzut și eu, nu am jucat bine, am primit din afară mai multe comentarii pozitive, am văzut o echipă a noastră care domină adversarul. Frica asta trebuie să dispară, noi avem un grup fantastic, care au avut succes în această perioadă cu o stare emoțională comună.

Acum trebuie să trecem la altceva, la ceea ce am fost obișnuiți. Trebuie să ne dominăm adversarii, nu cu o minge lungă„, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.