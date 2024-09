Mircea Lucescu s-a consultat cu Răzvan Lucescu, înainte de a-l convoca pe Alex Mitriţă la naţională: "Talentul e capricios!" - Antena Sport

Mircea Lucescu s-a consultat cu Răzvan Lucescu, înainte de a-l convoca pe Alex Mitriţă la naţională Mircea Lucescu şi Alexandru Mitriţă/ Profimedia Mircea Lucescu s-a consultat cu fiul său, Răzvan Lucescu, înainte de a lua decizia de a-l convoca pe Alex Mitriţă la echipa naţională. „Il Luce” a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocaşului Universităţii Craiova. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Mitriţă a revenit la echipa naţională, după o pauză de aproape doi ani. Mijlocaşul a reuşit să marcheze în duelul cu Lituania, încheiat cu victoria României, scor 3-1. Mircea Lucescu s-a consultat cu Răzvan Lucescu, înainte de a-l convoca pe Alex Mitriţă la naţională Mircea Lucescu a transmis că întotdeauna a avut relaţii excelente cu jucătorii capricioşi. Acesta a declarat că a avut o discuţie cu Alexandru Mitriţă, iar acesta i-a promis faptul că nu va mai repeta greşelile din trecut. După golul marcat, Alexandru Mitriţă l-a îmbrăţişat pe Mircea Lucescu, iar „Il Luce” s-a declarat impresionat de gestul acestuia. Selecţionerul a dezvăluit că mijlocaşul i-a spus că i-a dat o „nouă viaţă”, după convocarea la naţională. De asemenea, Mircea Lucescu a vorbit cu Răzvan Lucescu, înainte de a-l convoca pe Alex Mitriţă. Răzvan Lucescu l-a antrenat pe mijlocaşul român timp de un sezon, între 2021 şi 2022, la PAOK. Reclamă

„Era o datorie a mea, ca atunci când dai de un jucător talentat…unii au şi problemele lor, eu am avut relaţii bune cu ei, i-am înţeles, aşa au fost Lupu, chiar şi Hagi. I-am tratat mereu bine, talentul e capricios, trebuie să înţelegi asta. Am vorbit şi cu Răzvan, mi l-a descris aşa cum este, şi am luat hotărârea de a-l convoca.

Am avut o discuţie cu el şi mi-a zis că niciodată nu va mai crea probleme la echipa naţională. Extraordinar gestul lui, recunoştinţa e povara cea mai grea. Trebuie să ai un caracter puternic să poţi să-ţi dovedeşti recunoştinţa, a venit la mine, mi-a mulţumit, mi-a zis că i-am dat o nouă viaţă.

Este un tip emotiv, foarte emotiv. Tipii emotivi dau această impresie de aroganţă, trebuie să ai capacitatea să-i înţelegi„, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Alex Mitriţă, mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1 Alex Mitriţă a avut un mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1. Mitriţă a ironizat modul în care s-a discutat despre el. „(n.r. Alex, felicitări, iată o revenire de senzaţie, cu victorie şi cu gol pentru tine. Ce înseamnă acest lucru?) Aveam nevoie de această victorie, să facem 6 puncte, să fim primii în clasament. Am muncit pentru această victorie, pe un teren greu. (n.r.: Ai fugit direct la nea Mircea. Ce ai discutat cu el şi ce a însemnat convocarea aceasta pentru tine?) A discutat foarte multe cu mine, îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. A avut încredere în mine, chiar dacă în aceşti doi ani de zile s-au vorbit foarte multe despre mine, despre bad boy-ul din mine, cum se zicea pe la televizor. (n.r: Spune-mi cum au fost antrenamentele cu Mircea Lucescu) Foarte-foarte bune. S-a văzut în aceste două meciuri. Cu siguranţă a venit cu un plus, s-a văzut experienţa dânsului. Nu avem nevoie de mai mult, decât de experienţa dânsului, şi să fim antrenaţi de el. Pentru noi este o onoare (n.r.: să fie antrenat de Mircea Lucescu). Mai ales pentru mine, că am lucrat şi cu domnul Răzvan Lucescu, şi acum cu nea Mircea. Am putut lucra cu amândoi şi sunt foarte mândru de acest lucru”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport după România – Lituania 3-1.

