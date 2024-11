Mircea Lucescu vrea mai mult de la naţionala României: "La EURO, am fost ultima echipă la posesie. În aceste 4 meciuri, am crescut în control" - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit la conferinţa de presă dinaintea meciului România – Kosovo, din Nations League, despre diferenţa dintre echipa care a ajuns în optimi la EURO 2024 şi cea de-acum, care are punctaj maxim după primele 4 etape din Nations League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Il Luce a susţinut că jucătorii trebuie să facă pasul spre următorul nivel, dacă vrem să avem şanse la masa bogaţilor, în faţa echipelor mari din Europa.

Mircea Lucescu vrea să ducă România la alt nivel

„În ultimul timp, echipa s-a dus în jos, pentru că am renunţat la stilul nostru de joc. Jucătorii naţionalei erau doar ei, în anii 90, jucau în străinătate şi am neglijat aspectul atât de important de creştere al jucătorilor pe baza tehnicii şi al paselor. Jucătorii noştri sunt aşa.

Apoi, am obţinut această calificare, dar am obţinut-o altfel, prin alte mijloace. Am fost totuşi ultima echipă la Campionatul European la posesia balonului şi controlul lui, sau pe locul 3 din coadă la fazele periculoase la poarta noastră. L-am avut pe Niţă, extaordinar. Am avut performanţă, dar am avut un grup de jucători extraordinar de motivaţi, cu sacrificii.

Noi trebuie, uşor-uşor, să trecem la o altă etapă, când trebuie să controlăm jocul dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe ale lumii. Nu putem rămâne la un anumit nivel. De aceea, e foarte important să câştigăm acest meci, dă foarte multă încredere. Ca să poţi controla jocul, jucătorii trebuie să aibă o încredere extraordinară în ei înşişi şi în coechipierii lor.