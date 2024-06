"Nu au impresionat!" Reacţii categorice din Belgia şi Ucraina, după remiza României cu Bulgaria: "Părea a fi un sac de box" - Antena Sport

Edi Iordănescu, apel către fani după România – Bulgaria 0-0!

Edi Iordănescu a vorbit despre faptul că jucătorii au fost huiduiți de fani, la finalul meciului și a transmis că suporterii echipei naționale ar trebui să fie mai toleranți la astfel de partide. De asemenea, selecționerul a vorbit și despre situația jucătorilor accidentați, dar și despre viitorul său.

„(n.r. Publicul a huiduit echipa națională) Eu le mulțumesc suporterilor că au venit marți seara, în mijlocul săptămânii. Au dreptul să își exprime părerea.

Totuși, să nu uităm că avem o națională care poate mai mult. O națională care s-a calificat la un turneu final după mulți ani, de pe primul loc și neînvinsă.

A fost un test util. Multă lume a analizat Bulgaria doar dintr-un anumit mod. A condus Serbia, cu Ungaria a fost egalată pe final, la un meci la care maghiarii aveau nevoie de punct pentru calificare. Serbia avea nevoie de punct și era condusă de Bulgaria, a egaliat pe final. E o echipă organizată, disciplinată, ceea ce ne-am dorit.

Lumea se uită la joc, vrea spectacol. Dar lumea nu se uită și la proces. Am întâmpinat probleme, a trebui să lucrăm, am și încărcat puțin, ne-am asumat. Am văzut azi că nu a fost ritmul de joc pe care ni l-am dorit.

Azi am încercat mai puține lucruri, v-am spus că nu vreau să mai fac experimente. Din martie au început alte probleme pe care încercăm să le rezolvăm.

Azi mi-aș fi dorit un ritm mai ridicat, mai multe ocazii. Dar, am avut 2-3 mari ocazii, dacă înscriam din penalty vorbeam altfel acum. Trebuie să fim mai atenți, jucătorii trebuie să aducă victoria. La EURO dacă nu fructifici ocaziile va fi greu”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul partidei.