"Hai să fim puțin toleranți!" Edi Iordănescu, apel către fani după România - Bulgaria 0-0! Ce a spus despre jucătorii accidentați - Antena Sport

Edi Iordănescu, apel către fani după România - Bulgaria 0-0! Selecționerul echipei naționale a vorbit și despre prestația tricolorilor, de la amicalul de pe stadionul „Steaua". Partida dintre România și Bulgaria s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost un meci fără prea mari ocazii. Ultimul test al tricolorilor, înainte de EURO, va fi cu Liechtenstein, pe 7 iunie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Edi Iordănescu, apel către fani după România – Bulgaria 0-0! Edi Iordănescu a vorbit despre faptul că jucătorii au fost huiduiți de fani, la finalul meciului și a transmis că suporterii echipei naționale ar trebui să fie mai toleranți la astfel de partide. De asemenea, selecționerul a vorbit și despre situația jucătorilor accidentați, dar și despre viitorul său. „(n.r. Publicul a huiduit echipa națională) Eu le mulțumesc suporterilor că au venit marți seara, în mijlocul săptămânii. Au dreptul să își exprime părerea. Totuși, să nu uităm că avem o națională care poate mai mult. O națională care s-a calificat la un turneu final după mulți ani, de pe primul loc și neînvinsă.

A fost un test util. Multă lume a analizat Bulgaria doar dintr-un anumit mod. A condus Serbia, cu Ungaria a fost egalată pe final, la un meci la care maghiarii aveau nevoie de punct pentru calificare. Serbia avea nevoie de punct și era condusă de Bulgaria, a egaliat pe final. E o echipă organizată, disciplinată, ceea ce ne-am dorit.

(n.r. despre situația lui Răzvan Marin) E normal să îți faci griji. Vă spun cu sinceritate, chiar dacă am încercat să dăm încredere, există și o doză de conservare. Te gândești că se întâmplă ceva și ai muncit degeaba. Hai să fim puțin toleranți.

Lumea se uită la joc, vrea spectacol. Dar lumea nu se uită și la proces. Am întâmpinat probleme, a trebui să lucrăm, am și încărcat puțin, ne-am asumat. Am văzut azi că nu a fost ritmul de joc pe care ni l-am dorit.

Azi am încercat mai puține lucruri, v-am spus că nu vreau să mai fac experimente. Din martie au început alte probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Azi mi-aș fi dorit un ritm mai ridicat, mai multe ocazii. Dar, am avut 2-3 mari ocazii, dacă înscriam din penalty vorbeam altfel acum. Trebuie să fim mai atenți, jucătorii trebuie să aducă victoria. La EURO dacă nu fructifici ocaziile va fi greu. Cu Sorescu nu am vrut să risc, Burcă e în proces de recuperare, dar nu mă pot hazarda. Denis Albiec sper eu că îl vor recupera. Azi au fost probleme și la Adi Rus și la Răzvan Marin, sperăm să avem concluzii fericite. (n.r. legat de contract) Nu cred că vă așteptați să vorbesc despre asta acum. Focusul este total către echipă. Hai să lăsăm timpul să răspundă, momentan ne concentrăm pe EURO”, a spus Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru AntenaSport. Dennis Man, prima reacţie după ce a ratat un penalty în România – Bulgaria „Nu eram eu desemnat, Răzvan era. Eu eram al doilea, i-am cerut să mă lase să bat, m-a lăsat, dar din păcate nu am reuşit să înscriu. Asta este, de mâine la muncă şi o luăm de la capăt. Important e să mergem încrezători la EURO. Aceste două amicale le pregătim cât putem noi de bine, încercăm să scoatem maxim, iar când ajungem în Germania să fim 100%. (N.r. a fost un test reuşit) Pot să spun că da. Toată lumea îşi doreşte să câştige, chiar şi meciurile amicale, dar eu sunt încrezător şi cred că vom fi pregătiţi în Germania.

Mister decide, noi suntem la dispoziţia lui, e decizia lui. Ne-am uitat, sunt adversari puternici, dar sunt încrezător, am încredere în echipă. Publicul a fost tot timpul alături de noi, chiar şi când am avut rezultate mai puţin bune, îi aşteptăm în număr cât mai mare în Germania.

(N.r. Vă e frică de accidentări) Am pus piciorul, am încercat să tratăm meciul ca pe unul oficial, nu ne este frică de accidentări. Sperăm să ieşim din grupe la EURO”, a declarat Dennis Man, pentru AntenaSport.