"Te vezi, într-o zi, la naționala României?" Cosmin Olăroiu a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

“(n.r. Te vezi, într-o zi, la naționala României?) Tot timpul, când vorbesc de lucrul ăsta, toată lumea îl interpretează cum vrea. Toată lumea m-a certat că nu am venit la echipa națională.

Am avut oportunitatea asta, când eram la Al-Ahli, nu am putut să merg, pentru că echipa nu a vrut să mă lase să plec. Am mai avut ofertă și la echipa națională a Emiratelor când eram în China, clubul a refuzat, atunci nu se poate.

Dacă va exista vreodată o posibilitate, voi lua în considerare. Dacă spun că visul meu e să ajung la echipa națională, toată lumea va spune că îmi doresc să nu reușească Mircea Lucescu. Eu vreau ca echipa națională să se califice (n.r. la World Cup 2026), să ajungă cât mai sus în toate competițiile în care participă.

Dacă drumurile noastre se vor intersecta, nu voi spune nu. Însă trebuie să existe un moment în care să se poată. Nu depinde nici de mine nici de ei. Ei și-au dorit, eu mi-am dorit, însă la momentul respectiv nu s-a putut. Lumea care nu judecă foarte atent spune că am refuzat. Eu când am fost liber nu a fost posibilitatea să vin la echipa națională, atunci ce era să fac? Să vin singur, să mă propun?”, a spus Cosmin Olăroiu, în exclusivitate pentru AntenaSport.