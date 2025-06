Detaliul subliniat de Mihai Stoichiţă, după eliminarea României U19 de la EURO 2025: "Să nu uităm asta" - Antena Sport

“Le mulţumesc şi spectatorilor care au dat un ajutor imens acestor tineri. Le mulţumesc jucătorilor şi îi felicit pentru că sunt primii 4 în Europa.

Le mulţumesc şi îi felicit pentru comportamentul pe care l-au avut timp de 3 ani de zile de când lucrăm pentru a construi această echipă şi a juca la acest Campionat European.

Se pare că am reuşit ceva, poate reuşeam mai mult, poate nu, important este că am avut 3 meciuri foarte-foarte bune, în care am reuşit să acumulăm puncte şi să ne calificăm pentru semifinală. Semifinala am jucat-o, ne-am dorit din tot sufletul, din păcate am pierdut. Parcă, totuşi, am un regret că nu am dat şi golul 2, parcă era mai frumos.

(n.r: Se putea mai mult?) Se putea. Primul gol este penibil cum l-am luat. Celelalte, este o echipă care le-a lucrat, a pasat foarte repede, au fost rapizi, reactivi. Noi atât am putut să dăm în seara asta”, a declarat Ion Marin, la conferinţa de presă, după eliminarea României U19 de la Campionatul European de la noi din ţară.