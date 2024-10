Prima reacţie a lui Daniel Pancu, după ce şi-a aflat pedeapsa primită de la UEFA: "I-am zis că ne-a omorât jucătorul" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Daniel Pancu, după ce şi-a aflat pedeapsa Daniel Pancu, în tribuna Stadionului Rapid - Profimedia Images Daniel Pancu a avut o primă reacţie după ce a aflat ce pedeapsă a primit în urma incidentelor provocate la meciul decisiv pentru EURO 2025, România U21 – Elveţia U21 3-1. Hotărârea a fost luată de Comisia de Etică şi Disciplină din cadrul UEFA. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Selecţionerul României a avut un comportament grosolan, pentru care şi-a şi cerut ulterior scuze. Pancone a intrat pe teren în timpul meciului şi s-a îndreptat ameninţător către arbitrul partidei, pe care îl acuza că nu a eliminat un adversar, în urma unei intrări criminale asupra lui Louis Munteanu. Prima reacţie a lui Daniel Pancu, după ce şi-a aflat pedeapsa primită de la UEFA Pancu a fost eliminat, alături de internaţionalul elveţian, dar şi de un alt român, Vladislav Blănuţă. Pancu a primit două etape de suspendare pentru gestul său, iar Blănuţă va sta şi el un meci. „Eu am fost liniştit tot timpul, indiferent de durata suspendării…e prima dată când trec prin asta, nu am avut pic de emoţii, puteau să fie 6-8, nu m-am gândit. Am aflat-o de aseară. Mă bucur că pot să fiu măcar la un meci pe bancă, a fost o satisfacţie imensă, ar fi fost păcat, a fost o evoluţie a echipei. Îmi doream foarte mult să stau la un meci pe bancă. Primeam suspendarea cu aceeaşi demnitate, rămân cu performanţa asta, dacă eram suspendat, dacă Federaţia lua decizia să mă demită, nu aveam nicio problemă. Aveam regret, da. Prima intenţie când am intrat în teren a fost să merg spre Louis Munteanu. Mi s-a părut o lovitură de KO în gât, cu talpa. Am văzut că mişcă, m-am oprit lângă arbitru, i-am zis că ne-a omorât jucătorul, 100% cartonaş roşu. I-am spus asta şi arbitrului al patrulea, cred că el a fost cel care a schimbat decizia. Reclamă

Daniel Pancu: „M-am sacrificat pentru jucător”

Dacă luăm în considerare faptul că echipa a câştigat în superioritate numerică, reprezintă un avantaj. M-am sacrificat pentru jucător, după pentru echipă. Nu sunt primul, nici ultimul, sper să fie ultima oară. Şansele să mai fac aşa încă o dată sunt aproape de zero. Dar am văzut celebri care au fost în situaţia asta. Sunt pentru prima oară în situaţia asta, poate a contat că nu sunt recidivist, nu am atins pe nimeni, nu am înjurat, doar am zis „Mi-aţi omorât jucătorul, 100% cartonaş roşu”. Îmi aşteptam o pedeapsă.

Acesta era marele of al carierei, nu m-am calificat cu echipa naţională la un Campionat European, la juniori nu am fost convocat. Voi fi şi eu în sfârşit la un EURO, marele vis, să particip şi eu”, a spus Pancu, citat de fanatik.ro.

Daniel Pancu, eliminat în România U21 – Elveţia U21 3-1

Daniel Pancu a văzut cartonaşul roşu în ultimul joc din preliminariile pentru EURO U21 2025. În minutul 28 al meciului din Giuleşti, Pancu a primit direct cartonaşul roşu după ce a intrat pe gazon pentru a protesta la o decizie a arbitrului.

Departamentul Juridic al FRF l-a sprijinit pe selecţionerul U21 la Comisia de Etică şi Disciplină UEFA, sancţiunea dispusă fiind o suspendare de două etape pentru comportament nesportiv. Administraţia FRF a acceptat propunerea Comisiei Tehnice în ceea ce îl priveşte pe Daniel Pancu, acesta urmând să meargă la Campionatul European din postura de selecţioner. Ca urmare a sancţiunii UEFA, Pancu nu va putea fi pe bancă la primele două meciuri din faza grupelor.

