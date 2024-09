Rangers a decis suma cu care e de acord să îl vândă pe Ianis Hagi! Problema uriaşă cu care se confruntă fiul lui Gică Hagi - Antena Sport

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi. Latifundiarul din Pipera este de părere că fiul „Regelui” a contribuit decisiv la victoria obţinută de România, în duelul cu Lituania.

Patronul de la FCSB a mai subliniat faptul că Ianis Hagi este la vârful carierei, dat fiind faptul că are 25 de ani.

„Noi îi datorăm victoria şi lui Ianis, el a câştigat meciul. Dacă nu scotea el 11 metri, mai câştigam noi? Scoateţi în evidenţi, Ianis, el a făcut, victoria e a lui! Nici a lui Mihăilă, nici a lui Man, nici Mitriţă, e a lui. Nu că-l iubesc eu pe el, dar e adevărul. Nu ai ce să zici, a câştigat meciul. Să fii tată, ai băiatul în teren, revenit din accidentare. De la 25 de ani trebuie să fie mare.

Ce ştiu, calitate are, inteligenţă are, are ambele picioare. Vârsta de 25 de ani, e vârful unui fotbalist. 25-28 de ani. El acum e în vârf, acolo trebuie să ajungă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

România are 6 puncte după două meciuri disputate în Liga Naţiunilor şi ocupă primul loc în grupa ei. Au fost primele două meciuri ale naţionalei cu Mircea Lucescu pe bancă, în noul mandat de selecţioner al lui „Il Luce”. Lucescu a revenit pe banca României după 38 de ani.