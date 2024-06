Răzvan Marin, după ce a marcat un eurogol în România - Ucraina 3-0: "Se zbârleşte pielea pe mine, am bucurat milioane de români" - Antena Sport

Răzvan Marin a făcut declaraţii după ce a marcat un eurogol în România – Ucraina 3-0. Răzvan Marin a marcat în minutul 53 al meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Torpila lui Răzvan Marin a trecut pe sub mâinile lui Lunin. Anterior, Nicolae Stanciu înscrisese şi el un gol fantastic, în minutul 29. Ultimul gol al meciului a fost marcat de Denis Drăguş, în minutul 57.

Răzvan Marin, după ce a marcat un eurogol în România – Ucraina 3-0: „Se zbârleşte pielea pe mine, am bucurat milioane de români”

„Nici nu ştiu, de-abia mai vorbesc. Suntem foarte fericiţi, ne bucurăm că am reuşit să facem un meci extraordinar şi să bucurăm milioane de români.

(n.r: Credeai că România poate obţine o astfel de victorie?) Se zbârleşte pielea pe mine, am spus-o mereu, chiar şi când lumea începuse să fie sceptică în privinţa noastră. Am spus că am încredere în grupul ăsta şi va fi altceva în meciurile oficiale.

Se zbârleşte pielea la mine, e foarte greu să spun ce simţim. Sunt mândru de ce am făcut cu toţii, şi cei care au fost titulari şi cei care au intrat de pe bancă.