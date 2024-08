Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a fost inclus în lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Kosovo şi Lituania! - Antena Sport

Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a fost inclus în lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Kosovo şi Lituania! Ianis Hagi, în timpul unui meci la EURO 2024 / Profimedia Images Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a fost inclus în lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Kosovo şi Lituania a venit imediat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Scoţienii au subliniat că includerea în lista preliminară nu îi garantează convocarea lui Ianis Hagi. Fiul lui Gică Hagi trece printr-un moment dificil după ce a fost trimis la echipa a doua a lui Rangers. Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a fost inclus în lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Kosovo şi Lituania! ”Philippe Clement l-a trimis să se antreneze cu rezervele în timp ce încerca să forțeze o mutare departe de Ibrox. Prezența în lotul lărgit nu îi garantează mijlocașului o convocare, naționala sa dorindu-i să joace mai mult. După o campanie superbă la EURO, fosta vedetă de la Genk a sperat că se va putea întoarce la Glasgow și va deveni un titular. Nu a fost cazul și acum, alături de Todd Cantwell, românul se antrenează departe de prima echipă. Acest lucru a fost criticat pe scară largă atât de suporteri, cât și de mass-media, dar se pare că nu urmează niciun transfer de la Ibrox. Reclamă

Există posibilitatea ca Hagi să își schimbe ideile și să încerce să joace sub comanda lui Clement dacă locul său în echipa națională a României este în joc.

Mijlocașul ofensiv ar fi cu siguranță util pentru Gers, care încă nu și-a băgat cu adevărat degetul în piața transferurilor cu achiziții care să schimbe echipa”, au scris jurnaliştii de la ibroxnews.com.

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo şi Lituania

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo şi Lituania. Surpriza este convocarea lui Daniel Paraschiv.

Ianis Hagi a fost şi el convocat pentru dubla cu Kosovo şi Lituania. Kosovo – România, primul meci al lui Mircea Lucescu la naţionala României, va fi pe 6 septembrie, în direct pe Antena 1. Selecționerul Mircea Lucescu s-a decis asupra listei preliminare cu jucători din străinătate în vederea primele două meciuri din noul sezon al Ligii Națiunilor: PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia), Adrian RUS (Pisa | Italia), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia); MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia), Marius MARIN (Pisa | Italia), Alexandru CICÂLDĂU (Galatasaray | Turcia), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită), Dennis MAN (Parma | Italia), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia), Ianis HAGI (Glasgow Rangers | Scoția), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar); ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia), George PUȘCAȘ (Bodrumspor | Turcia), Daniel PARASCHIV (Oviedo | Spania). Mircea Lucescu, după ce a fost prezentat la naţionala României: „Îmi dau seama că e un risc foarte mare!” Lucescu a semnat un contract valabil până în 2026 şi are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv de Antena.

Mircea Lucescu a acceptat oferta lui Răzvan Burleanu şi a semnat un contract valabil până în 2026. Lucescu a revenit la echipa naţională după 38 de ani.

„Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia perioadei trecute. Am avut momente extraordinare şi ca jucător al naţionalei, şi ca antrenor. Eu plec cu un handicap, în ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors am urmărit meciurile… nu m-am gândit că mi se va propune. Eu am făcut tot ce a depins de mine să nu vin la echipa naţională. Voiam să le dau şanse antrenorilor tineri să vină. Am vorbit cu Edi Iordănescu, am încercat să îl conving să rămână pentru un ciclu de 4-5 ani. Am spus Federaţiei că este foarte important să dea continuitate, ei au făcut tot ce a fost posibil ca să îl convingă, dar nu au reuşit.

„Ştiu că mă angajez la un lucru dificil”

Am spus să vorbească apoi cu Gică Hagi, el îşi doreşte atât de mult şi a făcut atât de multe. Nu s-a ajuns la niciun fel de înţelegere. Le-am spus: ‘În momentul în care nu mai aveţi nicio soluţie, eu am obligaţia pentru fotbalul românesc să mă întorc’. Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, care a făcut furori pe stadioanele din Europa. Ştiu că mă angajez la un lucru atât de dificil, dar am mare încredere în aceşti jucători. Au format un grup de învingători. Este un motiv de orgoliu, în fotbal rămâi cu momentele foarte frumoase ale carierei. Discuţia a fost despre fotbal. Eu nu am nevoie nici de… e un risc şi îmi dau seama că e un risc foarte mare. Dar merită acest risc. Eu nu am nevoie nici de bani. M-au împins momentele acelea extraordinare pe care le-am trăit şi acesta este motivul pentru care am venit”, a spus Mircea Lucescu în conferinţa de prezentare.