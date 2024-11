Reacţia tranşantă a selecţionerului lui Kosovo atunci când a fost întrebat de posibilele incidente la meciul cu România! - Antena Sport

Selecţionerul lui Kosovo, Franco Foda, a fost întrebat la conferinţa de presă despre posibilele incidente care ar putea avea loc la meciul România – Kosovo.

România – Kosovo e în direct vineri, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul se dispută pe Arena Naţională, iar stadionul va fi plin.

Declaraţiile lui Franco Foda înainte de România – Kosovo

„(n.r: În ultimul meci direct de la București au fost incidente. Vă așteptați la asemenea probleme? Sunteți gata să abandonați meciul?) Nu am fost la ultimul meci, nu eram selecționerul Kosovo. Misiunea mea e să pregătesc echipa, așa am făcut și în trecut. La EURO, am observat mult respect între echipe.

Singur noastră preocupare sunt adversarii. Ne-am pregătit, nu putem influența ce se petrece în afara terenului.

Am pierdut turul cu 3-0 la Priştina, dar am jucat la același nivel, am făcut greșeli și am luat goluri în cele mai importante momente.