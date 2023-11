Soţia marelui Nicolae Dobrin, copleşită de emoţii pe Arena Naţională! Premoniţia avută de Gica Dobrin: "Semn de la Gicu!" - Antena Sport

Reclamă

“Am rămas impresionată de invitația pe care mi-a făcut-o personal domnul Răzvan Burleanu pentru a participa la meciul de aseară. A fost o onoare să fiu parte la acest meci atât de important pentru Națională. Domnii Burleanu, Bodescu, Stanciu și Stoichiță m-au făcut să mă simt ca fiind parte din aceeași familie. Nu am cuvinte să le mulțumesc!

Sunt foarte fericită pentru victoria obținută. Am trăit meciul la fel de intens ca pe cel cu Israel. M-am rugat în timpul lor pentru a câștiga, la fel cum o făceam atunci când Gicu juca sau antrena. Dar să știți că am simțit că vom câștiga aseară.

Am știut că Gicu e alături de noi. Chiar după ce am primit tricoul de la Răzvan Burleanu, am intrat în loja care ne era destinată și pe televizorul de acolo am văzut cum tocmai marcase pentru naționala de tineret jucătorul cu numărul 8 (n.r. Nicu Grameni). În acel moment le-am zis tuturor că acesta este un semn de la Gicu și cu siguranță vom câștiga meciul de pe Arena Națională.

Felicit pe această cale Echipa Națională, dar și Federația Română de Fotbal pentru această calificare și pentru că au dat un motiv de bucurie românilor”, a declarat Gica Dobrin pentru pagina de Facebook a celor de la FC Argeş.

Luna trecută, când s-au împlinit 16 ani de la trecerea în nefiinţă a lui Nicolae Dobrin, oficialii clubului FC Argeş au anunţat că au retras definitiv tricoul cu numărul 10. Jucătorul pe care „Regele” Gică Hagi l-a comparat cu marele Gicu Dobrin Jucătorul pe care Gică Hagi l-a comparat cu marele Gicu Dobrin a fost dezvăluit de Andrei Vochin. Oficialul FRF susţine că „Regele” l-a asemănat pe Denis Drăguş cu fostul mare fotbalist al Piteştiului, văzut de mulţi drept cel mai mare din istoria fotbalului românesc. „Gică Hagi are un obicei să îi asemene pe jucătorii lui din academie cu marii fotbaliști. Pentru el Florinel Coman era Asprilla (n.r. Faustino Asprilla fost jucător la Parma și Newcastle). Asta spunea despre el la 14 ani jumate. Despre Drăguș tot timpul spunea că este Gicu Dobrin. Prin calitățile sale l-a asemănat cu Dobrin. Dar, la naționala de 99, când avea 18 ani celorlalți le trebuiau o altă minge, e cum zicea Bănel. Acum s-a mai maturizat și în joc și se vede”, a spus Andrei Vochin, citat de fanatik.ro.