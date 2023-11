Jucătorul pe care "Regele" Gică Hagi l-a comparat cu marele Gicu Dobrin. "Ceilalţi aveau nevoie de altă minge" - Antena Sport

„Înseamnă enorm, este un vis devenit realitate. De mic mă gândeam să ajung la un turneu final cu naţionala. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că am pus umărul la această calificare şi sper ca la Campionatul European să facem o performanţă bună.

Ne gândim la victorie, este normal, mai ales că vin românii să ne susţină. Vom juca pentru ei, va fi o atmosferă incendiară, aşa că este clar că plecăm doar să luăm 3 puncte. Ar însemna foarte mult, vă daţi seama. De la început, nu toată lumea a avut încredere în noi, dar noi am rămas pe poziţii. Am crezut în noi, am crezut în visul nostru. Am crezut în acest grup că poate să învingă şi iată că s-a întâmplat„, a spus Florinel Coman în exclusivitate pentru AntenaSport.