Stanciu, Ianis Hagi, Coman şi ceilalţi tricolori s-au antrenat în baza celor de la Real Madrid. Imagini fabuloase - Antena Sport

„E o bază pe care am vizitat-o relativ recent şi mă bucur să fim acolo. Ma bucur că şi băieţii au posibilitatea să vadă ce înseamnă o baza la cel mai mare nivel. Mister Ancelotti e un om fabulos şi mereu a avut deschidere pentru noi. Cu siguranţă că o să ne întâlnim, pentru că am stabilit deja această întâlnire. Trebuia să fie azi, dar el a fost plecat prin Italia şi probabil că mâine, în timpul foarte scurt pe care şi eu îl am la dispoziţie, ne vom vedea. Şi tatăl meu e aici şi vrea să se întâlnească cu el„, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Radu Drăguşin ştie cum poate fi oprită Columbia, ajunsă la 20 de meciuri fără înfrângere! România – Columbia e marţi, de la ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Radu Drăguşin a vorbit despre duelul cu Luis Diaz, starul columbienilor, care evoluează la Liverpool. Fundaşul naţionalei şi al lui Spurs a recunoscut că Luis Diaz poate să le pună probleme „tricolorilor”.

„Luis Diaz, cel mai valoros şi mai periculos jucător al lor. Cu siguranţă e un jucător care ne poate pune probleme. (n.r: Care e secretul să-i opreşti?) Secretul e de a fi organizaţi foarte bine, de a înţelege momentele meciului, de a fi foarte agresivi pe purtătorii mingii şi, când avem ocazia, să fructificăm.

(n.r.: Ce v-a transmis selecţionerul Edi Iordănescu şi cum v-a motivat?) Noi încercăm să câştigăm fiecare meci. Meciul cu Irlanda de Nord credem că l-am fi putut câştiga. Din păcate, nu a fost aşa, am întâlnit o echipă foarte bine organizată. O echipă care a stat în bloc, foarte jos, în faţa porţii lor. Foarte agresivă când ne apropiam de ei, iar acest lucru ne-a creat probleme în a-i desface.

Per total, am controlat acel joc, am încercat să ne impunem jocul şi a fost şi el un test foarte bun. (n.r: Ucraina sau Islanda pentru primul meci de la EURO 2024?) Nu am o favorită, o să le urmărim pe amândouă, iar cea care o să merite mai mult o să vină cu noi la EURO”, a declarat Radu Drăguşin în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de meciul România – Columbia.

