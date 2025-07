Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Farul a primit o ofertă din Liga 1 - Antena Sport

Până acum, Andrei Gheorghiţă a evoluat în 15 meciuri pentru FCSB. El are un singur gol marcat, în meciul tur cu PAOK, de la Salonic, câştigat cu 2-1, în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Gigi Becali vrea să îl dea afară pe Andrei Gheorghiţă de la FCSB

Gigi Becali vrea să dea afară un jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Farul, scor 1-2, în etapa a treia a Ligii 1. Patronul campioanei l-a făcut praf pe Andrei Gheorghiţă. Fotbalistul care a venit de la Poli Iaşi nu a fost menajat de patronul care s-a declarat dezamăgit de evoluţiile sale.

Gigi Becali a declarat că şi-a dat seama în ultima perioadă că Andrei Gheorghiţă nu este jucător de nivelul FCSB-ului:

“(Despre alţi jucători) Nu am avut jucători, deloc. Nu am avut în atac, am jucat cu Lixandru care nu şi-a revenit. În dreapta, după în atac, Gheorghiţă, care nu este…încet, încet, încep să-mi dau seama că nu e un jucător care să facă faţă la FCSB.