„Sunt mândru” Nicolae Stanciu, mesaj pentru suporteri după România - Kosovo. Cât va lipsi de la echipa națională după ce s-a accidentat - Antena Sport

Nicolae Stanciu a postat pe rețelele de socializare un mesaj pentru suporteri după penultimul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, România – Kosovo. Căpitanul „galbenilor” a reacționat în urma incidentelor care au avut loc noaptea trecută pe Arena Națională.

Mai mult, „tricolorul” a anunțat și care este starea sa după accidentarea suferită în prima repriză a partidei. Nicolae Stanciu a ieșit de pe teren cu gheata plină de sânge și a fost dus de urgență la spital.

Ce mesaj a transmis Nicolae Stanciu după România – Kosovo

Partida dintre România și Kosovo a fost marcată de incidente. Nicolae Stanciu fost schimbat la pauză de Mircea Lucescu, după ce s-a resimţit în urma unui duel cu Muriqi, din minutul 26. În locul căpitanului a fost trimis în teren Darius Olaru. De asemenea, kosovarii au abandonat meciul după ce fanii români ar fi strigat „Serbia”.

Căpitanul naționalei le-a transmis un mesaj suporterilor, în care le-a mărturisit că este mândru de ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

„Sunt mândru de ROMÂNIA mea, mândru de colegii mei, de suporterii care au fost pe stadion, și le mulțumesc lor, dar și tuturor celor care ne-au privit și ne-au încurajat de la distanță. Am luptat, am suferit împreună și, la final, la fel ca și până acum, am arătat lumii că ne respectăm meseria, că, spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul și toate valorile care stau la baza jocului de fotbal, a sportului de performanță.