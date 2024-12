"Sunt obligat să mă uit la asta" Motivul pentru care Lucescu l-a convocat la naţională pe Ianis Hagi, deşi fiul "Regelui" nu juca la echipa de club! - Antena Sport

Ianis Hagi, în partida România - Cipru, de pe Arena Naţională, 18 noiembrie 2024 - Profimedia Images Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi. Selecţionerul României a transmis că Ianis Hagi este un jucător foarte important pentru echipa naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lucescu a explicat de ce l-a convocat pe Ianis Hagi şi în perioada în care acesta nu evolua pentru echipa de club. Recent, Ianis Hagi s-a întors la prima echipă a lui Rangers. Mircea Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Ianis Hagi: „E senzaţional” Ianis a fost titular în ultimele 3 partide ale lui Rangers, în două dintre acestea jucătorul naţionalei fiind decisiv pentru echipa antrenată de Philippe Clement. La meciul cu St. Johnstone, Ianis Hagi a provocat autogolul lui Holt, din minutul 63. A fost singurul moment în care tabela s-a modificat la acel joc. La victoria cu 6-0 cu Kilmarnock, Ianis Hagi a dat două pase de gol. Pentru evoluţia cu Kilmarnock, Hagi a fost notat cu 8.3 de către site-ul de specialitate sofascore.ro. Reclamă

„Ianis este un jucător senzațional, care a stat la baza succesului echipei de tineret. În foarte multe meciuri a fost decisiv.

Eu sunt obligat să mă uit în primul rând la valoarea jucătorului. După aceea, mă uit la continuitatea lui în joc, pentru că e foarte important. Asta dă încredere, siguranță…

Nu iau întotdeauna jucători pe formă sportivă, pentru că iei un jucător pe formă sportivă, îl introduci în echipă și el nu cunoaște nimic din ceea ce înseamnă jocul echipei!

Comportamentul lui Ianis în cadrul grupului este extraordinar. Și în antrenamente. Cum să nu-l țin când e în primii trei la fiecare antrenament?!”, a declarat Mircea Lucescu pentru gsp.ro. „Vreau să duc naționala înapoi la Mondial!” Ianis Hagi, interviu emoționant în presa din Italia! Ce a spus despre presiunea numelui Ianis Hagi a oferit un interviu emoționant în presa din Italia. Fiul „Regelui” a transmis că visul său este să se califice cu echipa națională la Campionatul Mondial. România își va afla adversarele din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial pe 13 decembrie, atunci când va avea loc tragerea la sorți, la Zurich. Ianis Hagi a vorbit și despre tatăl său și despre presiunea resimțită, prin prisma numelui pe care îl poartă. Internaționalul român a transmis că „Regele” a fost idolul tuturor colegilor săi, după performanțele remarcabile înregistrate în carieră. Totodată, Ianis Hagi a subliniat că vrea să ducă naționala la un turneu final mondial, și își dorește să inspire generații, la fel cum a făcut-o tatăl lui cu generația din care el face parte. „După urcușuri și coborâșuri, puzzle-ul este complet. Fiu de artist, Ianis este astăzi o referință a unei națiuni, iar micul prinț se pregătește să devină rege”, a notat jurnalistul căruia Ianis Hagi i-a acordat interviul. „Tata a fost idolul tuturor băieţilor de vârsta mea” „Tata a fost idolul tuturor băieților de vârsta mea din România. A început dintr-un sat mic din Constanța și a ajuns să joace la Real Madrid și Barcelona. Să cresc alături de el a fost un avantaj, iar presiunea a servit drept motivație.

Astăzi, la echipa națională, sunt unul dintre căpitani. Vreau să inspir noile generații, așa cum și tata a inspirat generația mea. Visez să duc naționala înapoi la o Cupă Mondială. Ar fi o poveste extraordinară, un mod de a-i întoarce tatălui meu bucuria pe care mi-a oferit-o.

Am înțeles că fotbalul este făcut din opinii, și dacă respecți fotbalul, voi fi răsplătit, chiar și în lunile când nu am jucat la Rangers. Am continuat să mă antrenez la cel mai bun nivel al meu, așteptând o șansă. Acum am primit-o și mi-a confirmat cât de special este acest club. Cel mai bun lucru încă nu a venit. Dar va veni curând”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu acordat jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.

