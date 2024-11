"Terminați cu asta!" Mircea Lucescu, replică pentru familia Iordănescu: "Ne e frică de cifre? Nu e vina mea!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit detalii de ultimă oră despre meciul România – Cipru, care va fi luni, de la ora 21:45, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Tricolorii au victorii pe linie în grupa din Nations League și sunt pe punctul de a-și asigura calificarea de pe primul loc în preliminariile World Cup 2026.

România are 12 puncte și este urmată de Kosovo (9 puncte), Cipru (6 puncte) și Lituania (0 puncte). Se așteaptă și verdictul de la UEFA, după ce meciul cu kosovarii a fost întrerupt definitiv de arbitru. Tricolorii au șanse importante de a câștiga la „masa verde”. Potrivit statisticienilor, tricolorii au 97% șanse să câștige grupa din Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu, replică pentru familia Iordănescu

Cel mai titrat antrenor român l-a criticat pe Denis Alibec. La conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru, Mircea Lucescu a fost întrebat și despre reacția dură a fratelui lui Edi Iordănescu. Andrei Iordănescu l-a acuzat pe „Il Luce” de „lipsă de fair-play”, după selecționerul a anunțat că a preluat naționala României într-un moment în care era ultima la capitolul posesie.

„Eu nici nu am citit și nici nu vreau să citesc. Eu tot timpul am spus că a făcut o treabă bună. M-am întâlnit înainte, am fost obligat să iau o echipă națională când nu era altă soluție. Nu știu ce altceva se poate întâmpla, ce înseamnă lipsă de respect.

Ăsta e adevărul, sunt date statistice. Plecând de la datele alea, putem sau nu să ne calificăm. Sunt probleme. Trebuie să vedem cum mergem mai departe. Dacă sunt date statistice? Nu e vina mea, e vina voastră că nu le publicați. Terminați cu asta, polemici! Eu îl respect pe Edi, este echipa lui. În primul rând este echipa lui Hagi, apoi a fost Miron, apoi a fost Edi. Nu e simplu să treci de la juniori la seniori.