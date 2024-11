"Lipsă de fair-play!" Fratele lui Edi Iordănescu a răbufnit după declaraţiile lui Mircea Lucescu: "Am jucat cu Belgia şi Olanda, nu cu Cipru şi Lituania" - Antena Sport

Pentru că a performat, pentru că lumea a venit înapoi lângă echipa națională, pentru că imaginea e cu totul alta, la fel și percepția. Iar lumea a venit înapoi pentru că jocul și rezultatele echipei i-au făcut pe suporteri să o respecte și să se reatașeze de ea.

Asta e cea mai mare realizare a lui Edi, a echipei lui și a băieților, mai mare probabil chiar decât rezultatele și performanța!”, a scris Andrei Iordănescu, pe contul său de facebook.

Declaraţiile lui Mircea Lucescu care l-au deranjat pe Andrei Iordănescu: „Nu putem să rămânem la acest nivel”

Mircea Lucescu a vorbit înaintea meciului cu Kosovo despre modul în care România a obţinut calificarea la turneul final din Germania, dar şi despre prestaţia tricolorilor de la EURO.

„În ultimul timp, echipa s-a dus în jos, pentru că am renunţat la stilul nostru de joc. Jucătorii naţionalei erau doar ei, în anii 90, jucau în străinătate şi am neglijat aspectul atât de important de creştere al jucătorilor pe baza tehnicii şi al paselor. Jucătorii noştri sunt aşa.

Apoi, am obţinut această calificare, dar am obţinut-o altfel, prin alte mijloace. Am fost totuşi ultima echipă la Campionatul European la posesia balonului şi controlul lui, sau pe locul 3 din coadă la fazele periculoase la poarta noastră. L-am avut pe Niţă, extaordinar. Am avut performanţă, dar am avut un grup de jucători extraordinar de motivaţi, cu sacrificii.

Noi trebuie, uşor-uşor, să trecem la o altă etapă, când trebuie să controlăm jocul dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe ale lumii. Nu putem rămâne la un anumit nivel. De aceea, e foarte important să câştigăm acest meci, dă foarte multă încredere. Ca să poţi controla jocul, jucătorii trebuie să aibă o încredere extraordinară în ei înşişi şi în coechipierii lor”, a declarat Mircea Lucescu, înainte de România – Kosovo.