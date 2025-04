Edi Iordănescu, ofertă uriaşă! Naţionala care îl vrea pe bancă! Adi Mutu a făcut anunţul: "Aşa am auzit" - Antena Sport

Edi Iordănescu e liber de contract după despărţirea de naţionala României, pe care a dus-o în optimile EURO 2024. Însă fostul selecţioner e aproape de o revenire spectaculoasă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adi Mutu susţine că Iordănescu este dorit pe banca Emiratelor Arabe Unite. Pentru acelaşi post a fost chemat la discuţii şi Cosmin Olăroiu, cel care a calificat-o pe Al Sharjah în finala Ligii Campionilor Asiei 2.

Edi Iordănescu, dorit selecţioner al Emiratelor Arabe Unite

Pe de altă parte, informaţiile apărute în Arabia Saudită susţin că Iordănescu se află în negocieri şi cu Al Taawon, echipă dispusă să îi accepte toate condiţiile impuse.

„Eu am auzit că el sau Edi Iordănescu. Am înțeles că sunt în discuție cu doi antrenori români, Cosmin Olăroiu și Edi Iordănescu. Așa am auzit eu acum. Edi are și o ofertă foarte interesantă. Îți spun care sunt discuțiile acum. Are o ofertă foarte interesantă din Arabia Saudită”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.

De la despărţirea de naţionala României din iulie 2024, antrenorul de 46 de ani nu a dus lipsă de oferte, dar nu a acceptat o revenire imediată în fotbal. În iarnă, Edi a refuzat cluburi din Olanda, Belgia şi Arabia Saudită.