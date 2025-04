Edi Iordănescu semnează! Fostul selecționer va încasa un salariu uriaș! Destinația aleasă - Antena Sport

Gestul pe care Edi Iordănescu l-a făcut faţă de jucători, imediat după EURO 2024

Edi Iordănescu a dezvăluit ce gest a făcut în faţa jucătorilor, imediat după EURO 2024. Edi Iordănescu a plecat de la naţională după turneul final din Germania.

Edi Iordănescu a spus că s-a izolat şi nu a mai vrut să aibă contacte cu jucătorii. Fostul selecţioner a dezvăluit că aceştia puteau fi singurii care să îl convingă să rămână la echipa naţională.

„Nu știau, simțeau (n.r. jucătorii că el va renunța la națională). Și în perioada dintre calificare și plecarea în Germania, ei așteptau să se întâmple ceva. De multe ori m-au abordat. Recunosc asta. Chiar m-au întrebat dacă ei pot ajuta în vreun fel.

Le-am spus că decizia finală nu poate fi decât a mea. Și după turneul final au venit la mine în tren și le mulțumesc pentru efort. Recunosc că după turneul final am evitat efectiv să vorbesc cu ei.

Nu le-am răspuns la telefoane și la mesaje, pentru că știam că sunt singurii care mă pot întoarce. Și n-am vrut să mă las, sunt un tip asumat.

Și nu an niciun regret pentru această decizie și știu de ce am luat-o. Am avut motivele mele. Cred că după meciul cu Olanda a fost decisiv”, a spus Edi Iordănescu la digisport.ro.