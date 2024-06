Alexandru Cicâldău poate semna cu noua echipă după EURO 2024. Un fost star de la Barcelona îl vrea pe român - Antena Sport

Alexandru Cicâldău poate semna cu noua echipă după EURO 2024. Un fost star de la Barcelona îl vrea pe român.

Alexandru Cicâldău poate ajunge la Eyupspor, o nou- promovată în prima ligă din Turcia. Cicâldău este dorit de Arda Turan, fostul star de la Galatasaray şi Barcelona.

Conform gsp.ro, Alexandru Cicâldău este dorit de Arda Turan să se alăture proiectului de la Eyupspor. Cicâldău ar urma să fie împtumutat de Galatasaray, echipă cu care are contract. Alexandru Cicâldău este cotat la 3 milioane de euro. În 2021, Mihai Rotaru îl vindea în Turcia pentru 6.5 milioane de euro. Patronul oltenilor recunoscuse că şi-ar dori să îl readucă în Bănie.

Orice este posibil. Pe Cicâldău ni l-am dorit întotdeauna, l-am ofertat şi vara trecută, dar nu am putut să îl luăm. Ştie că la Craiova e iubit. Un mijlocaş de valoarea lui cred că ar rezolva foarte multe probleme”, a declarat Mihai Rotaru pentru sursa citată mai sus. Galatasaray era dispusă să îl lase pe mijlocaş la Craiova, dar a cerut ca oltenii să îi plătească integral salariul. Cicâldău câştigă în acest moment 900.000 de euro pe an, ceea ce ar reprezenta un efort financiar de 1.8 milioane pentru Mihai Rotaru. Reclamă

Andrei Raţiu, înainte de România – Olanda

Andrei Raţiu a avut un discurs încrezător înainte de România – Olanda. Fundaşul dreapta al României a spus că partida cu Olanda este cea mai importantă din viaţa sa. Andrei Raţiu a mai spus că se simte ca acasă în Germania, acolo unde zeci de mii de români au fost în tribune la fiecare meci al naţionalei lui Edi Iordănescu. România – Olanda e marţi, de la 19:00, live text pe AS.ro.

„Avem un grup foarte bun și cred că atmosfera e foarte bună, suntem foarte pregătiți. Dacă ajungem în sferturi, am repeta ceva istoric. Acesta e obiectivul. Trebuie să jucăm un meci perfect pentru a ne califica. Avem potențial mare și sper ca olandezii să nu se subestimeze. Am câștigat acest drept după ce am terminat pe locul 1.

Sunt mai mult decât pregătiți pentru ce vine. Olandezii sunt jucători care au un nivel înalt, se bat pentru trofee. Trebuie să facem un meci aproape perfect, să fim concentrați și să profităm de șansele noastre. Suntem pregătiți de orice.

