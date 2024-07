Căpitanul Turciei s-a prăbușit emoțional și a început să plângă, după eliminarea de la EURO 2024! Imagini emoționante - Antena Sport

Căpitanul Turciei s-a prăbușit emoțional și a început să plângă, după eliminarea suferită la EURO 2024. Hakan Calhanoglu nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi, după eșecul suferit în fața Olandei.

Turcia a condus la pauză cu 1-0, în duelul cu Olanda, din sferturile EURO 2024. „Portocala mecanică” a întors însă rezultatul în doar șase minute, în repriza a doua, și s-a calificat astfel în semifinalele turneului final.

Hakan Calhanoglu a fost extrem de emoționat, la finalul meciului, și s-a declarat mândru de rezultatul înregistrat de Turcia, la turneul final din Germania. Mijlocașul lui Inter a dezvăluit și faptul că jucătorii turci ar fi trebuit să continue să pună presiune, după ce au fost egalați.

„Vreau să le mulțumesc tuturor care au contribuit la acest parcurs. Am făcut un turneu excelent! Din păcate, așa a fost să fie. Am reușit să ajungem până aici. Suntem fericiți că am reușit să obținem aceste rezultate pentru țară.

În fotbal mai și pierzi. Fanii noștri ne-au aplaudat la finalul meciului, iar ăsta nu poate fi decât un semn bun.