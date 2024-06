Cele două mari dileme ale lui Edi Iordănescu, înaintea marelui meci cu Ucraina! Deciziile pe care trebuie sa le ia în timp record - Antena Sport

Unul dintre cei atacanţii din lotul României ar urma să facă pereche în atac cu Dennis Man şi Florinel Coman, care ar fi fost aleşi titulari deja pentru meciul cu Ucraina.

În linia mediană vor evolua Răzvan Marin, Nicolae Stanciu şi Marius Marin, în timp ce în apărare va urma să revină Andrei Burcă, care va face pereche în centrul defensivei cu Radu Drăguşin. În benzi, vor evolua Andrei Raţiu şi Nicuşor Bancu.

Cum ar putea arăta primul 11 al României, pentru duelul cu Ucraina:

Moldovan/Niţă – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – Marin, Marin – Man, Stanciu, Coman – Drăguş/Puşcaş

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de debutul României la EURO 2024!

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de debutul României la EURO 2024 a fost publicat pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal. Selecţionerul naţionalei a transmis că este mândru de „tricolori”.

„În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtășesc entuziasmul și determinarea echipei noastre. Știm că fiecare dintre voi trăiește cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoție.

Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune și sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă și responsabilitate, pentru a obține maximum din această experiență extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuși să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!

Sunt mândru de munca și dăruirea băieților noștri. Au dat totul în preliminarii și în pregătirea turneului final și sunt sigur că vor da totul și în meciuri.