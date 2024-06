"Este cheia problemei" Luciano Spaletti știe motivul pentru care Italia a fost învinsă de Spania! Ce a spus despre următorul meci - Antena Sport

Luciano Spaletti știe motivul pentru care Italia a fost învinsă de Spania! Luciano Spaletti / Profimedia Luciano Spaletti știe motivul pentru care Italia a fost învinsă de Spania! Selecționerul Squadrei Azzura a vorbit despre prestația elevilor săi, din a doua partidă de la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Spania s-a impus în fața Italiei cu scorul de 1-0. „Finala” din faza grupelor a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Luciano Spaletti știe motivul pentru care Italia a fost învinsă de Spania! După meci, selecționerul Italiei a spus că prospețimea a făcut diferența în partida cu Spania. De asemenea, Luciano Spaletti a menționat că, în opinia sa, Italia a pierdut meciul din cauza vitezei și alegerilor făcute de spanioli, în timpul partidei. „Prospețimea a făcut diferența, au fost mult mai proaspeți decât noi. Am făcut de multe ori deposedări întârziate. Cheia problemei este întotdeauna aceeași: am avut un nivel de reacție prea scăzut pentru a putea construi acțiuni periculoase. Reclamă

Ei au fost mai proaspeți și ne-au creat probleme din cauza vitezei și a alegerilor pe care le-au făcut.

În repriza secundă am reușit să fim mai insistenți și am creat situații care ne-ar fi putut duce la egalitate, dar ei au fost mult mai puternici decât noi și au câștigat pe merit.

Cu Croația? Depinde de cum ajungem acolo și de alegerile pe care le vom face. Când alegerile nu sunt bune, devine dificil”, a spus selecționerul Italiei, citat de Gazzetta dello Sport.

Luis de la Fuente nu s-a ferit de cuvinte după Spania – Italia 1-0! După meci, de la Fuente s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, dar a ținut să menționeze că duelul cu Italia a fost greu. Totodată, selecționerul Spaniei a spus că nicio altă națională de la EURO nu este mai bună decât Spania. Astfel, tehnicianul a dat de înțeles că naționala sa are șanse reale de a câștiga turneul final. ”Sunt fericit, mulțumit, mai ales mândru de un grup excepțional de jucători care nu încetează să câștige, să se perfecționeze, cu o imensă dorință de a crește. Am generat fericire nu doar în străinătate, ci în toată Spania. A fost un meci foarte greu împotriva unei echipe grozave pe care am știut să o controlăm și să o dominăm. Ne-am făcut multe șanse să avem un rezultat mai bun, dar învățăm din asta, devenim mai buni. Vom continua să ne îmbunătățim și în jocul următor vom încerca să fim la înălțimea a ceea ce ni se cere. Este un detaliu care nu trebuie să afecteze mintea nimănui. Jocurile se decid în mici detalii. Trebuie să lucrăm în continuare la fel, dar reiterez mesajul de zilele trecute, cred că nu există nimeni mai bun decât noi (n.r. la EURO 2024)”, a spus Luis de la Fuente, citat de mundodeportivo.com.