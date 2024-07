Harry Kane, mesaj de luptă înainte de finala EURO 2024! Poate câștiga primul trofeu al carierei, la 30 de ani - Antena Sport

Harry Kane a transmis un mesaj de luptă înainte de finala EURO 2024! Atacantul Angliei este „față în față” cu primul trofeu din carieră și a asigurat că va da totul pentru a-l obține.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marea finală de la EURO 2024 este programată duminică, de la ora 22:00. Duelul de la Berlin, dintre Spania și Anglia, va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Harry Kane, mesaj de luptă înainte de finala EURO 2024!

La conferința de presă premergătoare partidei, Harry Kane a vorbit despre faptul că nu a câștigat niciun trofeu alături de o echipă de club, sau de echipa națională, chiar dacă are 30 de ani.

Atacantul din selecționata lui Gareth Southgate i-a asigurat pe fani că este motivat și că dorește să scrie istorie alături de Anglia, în marea finală de la Berlin.

„Nu e un secret că nu am câștigat niciun trofeu colectiv până acum, iar cu fiecare an care trece sunt și mai motivat pentru a schimba acest lucru. Duminică seara am șansa de a câștiga unul dintre cele mai importante trofee și de a scrie istorie alături de țara mea. Fără îndoială că aș da orice din cariera mea pentru o seară specială și pentru cucerirea EURO 2024.