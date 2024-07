Jude Bellingham, euforic după calificarea Angliei în semifinalele EURO 2024: "Cel mai bun meci al nostru! Am avut controlul!" - Antena Sport

Jude Bellingham a fost euforic şi a oferit prima reacţie, după calificarea Angliei în semifinalele EURO 2024. Starul englez a declarat că meciul cu Elveţia a fost cel mai bun al naţionalei lui Gareth Southgate, la turneul final din Germania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anglia s-a calificat în „careul de aşi” al Campionatului European din Germania. Englezii au învins Elveţia la loviturile de departajare, cu scorul de 5-3, după ce Manuel Akanji a ratat.

Jude Bellingham, euforic după calificarea Angliei în semifinalele EURO 2024

Jude Bellingham a tras concluziile şi a transmis că Anglia a deţinut controlul partidei cu Elveţia. Acesta a transmis că jucătorii englezi au dat dovadă de caracter şi de mentalitate puternică, în momentul executării loviturilor de departajare.

„Una peste alta, cel mai bun meci al nostru la acest turneu. Am simţit că avem controlul şi am stat bine şi în defensivă, doar că am ratat la oacziile mari. Lucrurile pe care nu le poţi măsura sau vedea, caracterul şi mentalitate, le-am avut la loviturile de departajare.

Jucătorii care au intrat au lovit de puţine ori balonul şi au mers apoi să execute un penalty, cu atât de multă presiune. Sunt mulţi băieţi speciali în vestiar.