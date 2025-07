Charles Leclerc, reacție dură înainte de cursa din Marea Britanie: „Oribil. Trebuie să-mi găsesc ritmul” - Antena Sport

Charles Leclerc a oferit o reacție dură, înainte de cursa din Marea Britanie. Pilotul de la Ferrari s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că va lua startul de pe locul șase.

Charles Leclerc va împărți linia a treia de pe grilă cu coechipierul de la Ferrari, Lewis Hamilton. Din pole-position va pleca Max Verstappen, cursa urmând să înceapă la ora 16:45, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Charles Leclerc, reacție dură înainte de cursa din Marea Britanie

Charles Leclerc s-a declarat convins de faptul că avea ritmul necesar pentru a putea lua startul în cursa din prima linie. Monegascul a transmis că pe tot parcursul sezonului s-a confruntat cu probleme în calificări.

„Oribil. Nu am prea multe de spus, cred că am avut ritmul necesar pentru prima linie, dar nu am făcut ceea ce trebuia să fac. Am pierdut mașina în ultimele două viraje și am pierdut mult timp.

Asta a fost povestea sezonului, trebuie să-mi găsesc ritmul în calificări pentru că mă chinui și nu reușesc să pun totul cap la cap. Cu tot timpul pe care îl scot din mașină, mereu există un lucru care nu-mi iese în calificări, deci sunt foarte frustrat pe mine însumi, mai mult decât orice.