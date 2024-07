Marius Marin, ofertă colosală înainte de România - Olanda: salariu de 4 milioane de euro - Antena Sport

Marius Marin a jucat impecabil până acum la EURO şi poate da o lovitură financiară de proporţii. Mijlocaşul defensiv al României este ademenit de arabi cu un salariu de 4 milioane de euro pentru următorii 3 ani.

Conform fanatik.ro, Marius marin a primit o fertă de 4 milioane de euro salariu de la Al Wahda, pentru următoarele 3 sezoane. Oferta a venit chiar în cantonamentul naţionalei din Germania, iar mijlocaşul a fost tentat să o accepte. Numai că Pisa, echipă cu care mai are contract până în 2025, nu a acceptat oferta pentru internaţionalul român. Arabii ofereau doar un milion de euro pentru Marius Marin. Marius Marin, val de laude pentru Edi Iordănescu!

Marius Marin a avut un val de laude pentru Edi Iordănescu! Jucătorul echipei naționale a dezvăluit că selecționerul este cel mai bine pregătit antrenor cu care a lucrat până acum şi a subliniat că acesta are un mare merit în calificarea la EURO 2024.

„Selecţionerul este cel mai bine pregătit antrenor pe care l-am avut până acum. Pentru că este obsedat de tot ce se întâmplă în fotbal, de antrenamente, de analiză, de adversari şi am văzut toţi că nu a greşit niciodată. Cel puţin în calificări am văzut că tot ceea ce ne-a spus a avut dreptate. Şi cred că are un foarte mare merit în calificarea echipei naţionale. A avut încredere în noi din prima zi”, a spus Marin, citat de agerpres.ro.