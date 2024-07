Mesajul lui Pedri, după ce Toni Kroos l-a făcut să rateze fazele finale ale EURO 2024: "Cariera ta va rămâne pentru totdeauna" - Antena Sport

Mesajul lui Pedri, după ce Toni Kroos l-a făcut să rateze fazele finale ale EURO 2024 Pedri şi Kroos, în Spania - Germania - Profimedia Images Mesajul lui Pedri, după ce Toni Kroos l-a făcut să rateze fazele finale ale EURO 2024, este unul emoţionat. Mijlocaşul neamţ al lui Real Madrid l-a „rupt” pe Pedri după doar câteva minute din Germania – Spania, finala din sferturi a EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ulterior, Toni Kroos, aflat la ultimul său meci, i-a cerut scuze lui Pedri, iar ibericul, a postat la rândul lui un mesaj special pe Instagram, care îl vizează şi pe fostul său adversar din El Clasico. Mesajul lui Pedri, după ce Toni Kroos l-a făcut să rateze fazele finale ale EURO 2024 „Am venit în Germania pentru EURO şi aici voi fi până la final. Pentru că visul, fără dubii, va continua. În această săptămână e cazul să încurajez altfel această familie. Sprijinul pe care l-am primit a fost incredibil. Cel mai greu moment a trecut şi revenirea a început deja. Voi fi curând la un nivel înalz la Barcelona. Îţi mulţumesc Toni Kroos pentru mesajul tău. Acesta este fotbalul şi aceste lucruri se întâmplă. Cariera şi recordurile tale vor rămâne pentru totdeauna”, a scris Pedri. Pedri a fost înlocuit cu Olmo, care a făcut cel mai mare meci al carierei. A marcat un gol şi a pasat decisiv la reuşita lui Merino, care a dus Spania în semifinale, unde va întâlni Franţa. Reclamă

Toni Kroos, prima reacţie după ultimul lui meci din carieră

Toni Kroos a oferit prima reacţie după ultimul lui meci din carieră. Kroos a fost şi ultimul jucător german care a atins balonul în sfertul de finală pierdut cu Spania.

Toni Kroos a avut nevoie de mai multe minute pentru a părăsi terenul de joc după ultimul fluier al centralului Anthony Taylor. Nacho, Carvajal, Joselu, Muller, dar şi adversarul Aymeric Laporte au mers să îl îmbrăţişeze pe Toni Kroos după ultimul meci din cariera jucătorului german.

„A fost un meci în care am dat tot ce am avut. Am fost aproape. Asta face înfrângerea și mai amară. (n.r: dacă este dezamăgit că îşi încheie cariera) În acest moment, ieșirea din turneu este cea mai mare îngrijorare. Aveam un obiectiv mare împreună. Acum, visul nostru s-a spulberat, chiar dacă vom realiza că am avut un turneu bun. Putem fi mândri”, a declarat, după meci, Toni Kroos.

