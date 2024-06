"Nu am rupt gura târgului" Victor Pițurcă, cu picioarele pe pământ înainte de România - Olanda! Mesaj direct pentru tricolori - Antena Sport

„Nu am rupt gura târgului” Victor Pițurcă, cu picioarele pe pământ înainte de România – Olanda! Mesaj direct pentru tricolori

Victor Pițurcă, cu picioarele pe pământ înainte de România - Olanda Victor Piţurcă, în timpul unui interviu - Profimedia Images Victor Pițurcă e cu picioarele pe pământ înainte de România – Olanda! Fostul selecționer al echipei naționale nu a fost dat pe spate de calificarea în optimi și a venit cu un sfat pentru tricolorii lui Edi Iordănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a câștigat Grupa E de la EURO 2024, din care au mai făcut parte Ucraina, Belgia și Slovacia. După această performanță, tricolorii se vor duela cu Olanda, în optimi, marți, de la ora 19:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Victor Pițurcă, cu picioarele pe pământ înainte de România – Olanda Fostul selecționer este de părere că România trebuie să joace perfect la partida cu Olanda, pentru avea vreo șansă de calificare în sferturi. De asemenea, Pițurcă a ținut să menționeze faptul că tricolorii nu au jucat senzațional, până în momentul de față, însă speră ca aceștia să poată produce surpriza. „Olanda e o nucă foarte tare pentru România. Chiar dacă au pierdut cu Austria și meciurile lor de la acest turneu final nu se ridică la un nivel foarte bun, dispun totuși de jucători extrem de puternici, care pot schimba soarta unei partide în orice moment. Sigur că nu mai sunt valorile de dinainte, însă rămâne o nucă foarte puternică pentru noi. Reclamă

Nu îmi place să dau sfaturi și nu dau sfaturi, sunt oameni care se ocupă de acest aspect. Ce pot să spun este faptul că trebuie să jucăm aproape de perfecțiune, să fim psihic și fizic la cel mai înalt nivel ca să obținem un rezultat bun. Bineînțeles, e obligatoriu să marcăm gol, poate chiar goluri, pentru a putea trece de această fază.

Dacă m-a încântat România? Nu pot să spun că am rupt gura târgului. Am folosit armele noastre, arme pe care le-am folosit și în preliminarii. A fost acel meci senzațional cu Ucraina, într-adevăr, când am câștigat la o diferență mare și ne-a dat avânt extraordinar pentru perioada care a urmat, însă nu putem spune că echipa României e o echipă spectaculoasă”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro.

Anunţ de ultimă oră despre situaţia biletelor de la România – Olanda

România a primit 7000 de bilete, pentru meciul cu Olanda. FRF a încercat să suplimenteze acest număr, însă UEFA s-a opus. Astfel, fanii români sunt îndemnaţi să-şi achiziţioneze tichete de pe site-ul oficial al forului continental, atunci când acestea vor fi puse în vânzare.

„Stadionul din Munchen, cu o capacitate de aproximativ 64.000 de locuri pentru meciurile de la EURO 2024, este locul de desfășurare a acestui meci. Din totalul locurilor disponibile, UEFA a rezervat câte 7.000 de bilete pentru fiecare dintre echipele calificate în faza optimilor de finală. Restul biletelor au fost vândute deja înainte de a se cunoaște echipele participante la această fază a competiției. În încercarea de a răspunde cererii mari de bilete din partea suporterilor români, Federația Română de Fotbal a solicitat suplimentarea numărului de bilete rezervate pentru fanii români. Cu toate acestea, UEFA a informat FRF că nu mai există bilete suplimentare disponibile. Biletele pentru acest meci au fost puse în vânzare încă din decembrie 2023, iar cererea a fost extrem de mare. Cu toate acestea, UEFA a anunțat că vor fi puse la vânzare pe platforma UEFA Ticketing ultimele bilete rămase cu două zile înainte de meci. Aceste bilete sunt cele care au fost rezervate țărilor participante la această partidă, dar care nu au fost revendicate de suporterii prezenți la meciurile din faza grupelor. FRF îi îndeamnă pe toți suporterii români interesați să fie vigilenți și să încerce să achiziționeze biletele disponibile în această ultimă rundă de vânzare. Suporterii sunt încurajați să urmărească anunțurile oficiale pentru a fi la curent cu ultimele informații privind disponibilitatea biletelor”, a anunţat FRF.ro.