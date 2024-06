"Nu ne demoralizăm!" Radu Drăguşin, mesaj de luptă după Belgia - România 2-0: "Avem cele mai mari şanse să ne calificăm" - Antena Sport

Radu Drăguşin a transmis un mesaj de luptă după meciul Belgia – România, scor 2-0, din Grupa E de la EURO 2024. Fundaşul central al lui Edi Iordănescu anunţă că obiectivul rămâne acelaşi, calificarea în optimile de finală.

Tricolorii au ratat o şansă de îşi asigura matematic accederea în fazele eliminatorii. Au cedat împotriva Belgiei la Koln, dar rămân pe primul loc în grupă. Drăguşin nu îşi face griji şi asigură că eşecul nu îl va demoraliza.

Radu Drăguşin, mesaj de luptă după Belgia – România 2-0

„Am întâlnit un adversar de calibrul cel mai înalt, ştiam că au jucători de valoare. Nu ştiu ce ne-a lipsit. Am reuşit în a doua parte a jocului să şi ţinem mingea, dar nu am dat gol şi asta a contat. Ei au fructificat mai bine ocaziile lor.

E foarte greu să începem meciul aşa. În trecut am păţit la fel şi cu Israel şi am întors scorul. Nu cred că ne va demoraliza acest meci, suntem pe primul loc şi luptăm până la final.

Nu ştiu, cred dă azi diferenţa s-a făcut în ultima treime. Noi fundaşii puteam să dăm mai multă încredere. Cu Slovacia vom demonstra că merităm să mergem mai departe. Nu ne demoralizăm deloc, avem un obiectiv care este foarte realizabil şi vom încerca să facem. Dacă dădeam măcar un gol, la 1-1 vorbeam de un alt meci.