"Responsabilitatea e a mea!" Didier Deschamps, reacţie tranşantă după ce Franţa a fost eliminată de la EURO 2024 - Antena Sport

Didier Deschamps a oferit o reacţie tranşantă, după ce Franţa a fost eliminată de la EURO 2024. Selecţionerul francezilor şi-a asumat răspunderea pentru eliminarea Les Bleus în semifinalele turneului final, după înfrângerea la limită suferită în faţa Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania s-a impus cu 2-1 în duelul stelar cu Franţa. Vicecampioana mondială a deschis scorul, însă ibericii au întors rezultatul şi au obţinut biletele pentru ultimul act de la Berlin.

Didier Deschamps, reacţie tranşantă după ce Franţa a fost eliminată de la EURO 2024

„Responsabilitatea este a mea”, a spus tehnicianul la conferinţa de presă de după meci, ca răspuns la o întrebare despre turneul foarte dezamăgitor al celor doi lideri ai săi, Kylian Mbappe şi Antoine Griezmann.

„În faţa unei echipe spaniole de această calitate, trebuie să fii cel mai bun. Nu o să caut scuze, dar când am început nu l-am avut pe Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot a fost accidentat, Upamecano a ajuns în condiţii grele. Ne-am ocupat de cele mai stringente nevoi, fiind cât se poate de eficienţi, în ciuda tuturor lucrurilor. Nivelul era ceva mai sus, chiar dacă am avut norocul să deschidem scorul”, a explicat Deschamps.

„În joc, această echipă spaniolă are foarte mult control. Am fost mai puţin eficienţi în orientarea jocului. Ne-a lipsit verticalitatea, chiar dacă am forţat până la capăt. Nu îi voi învinovăţi pe jucători, pentru că au dat tot ceea ce au avut. Nu au fost toţi 100% pentru această competiţie din diferite motive’, a continuat el.