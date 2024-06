România - Belgia, la EURO 2024 | Ianis Hagi, mesaj direct pentru contestatari: "Azi faci ceva, mâine nu mai ești!" - Antena Sport

România - Belgia, la EURO 2024 | Ianis Hagi, mesaj direct pentru contestatari Captură FRF.TV România – Belgia, la EURO 2024 | Ianis Hagi a transmis un mesaj direct pentru contestatari, înainte de meciul de sâmbătă. Fiul lui Gică Hagi nu s-a ferit de cuvinte, în cadrul unui interviu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România se va duela cu Belgia sâmbătă, de la ora 22:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. România – Belgia, la EURO 2024 | Ianis Hagi, mesaj direct pentru contestatari Înainte de meci, Ianis Hagi a vorbit despre perioada grea pe care a avut-o după revenirea din accidentare. Acesta i-a vizat și pe contestatari și a atras atenția că un jucător poate „pica” rapid din top. De asemenea, Ianis le-a făcut și o promisiune fanilor și a spus că aceștia vor vedea, de acum, ce mai bună verisune a sa. ”A fost cel mai jos moment al meu în fotbal. Mi-am dat seama că în fotbal totul se uită foarte repede, se șterge cu buretele extrem de repede tot ce ai făcut. Mi-am dat seama că trebuie să urc din nou Muntele Everest pentru a arăta cine sunt. Reclamă

Reclamă 4

A fost o motivație, o ambiție destul de mare a mea. Lumea nu credea că pot să revin. În continuare lumea crede că nu pot să fac anumite chestii sau nu merit să fiu în anumite locuri.

Atâta timp cât sunt liniștit și știu că am dat totul, nu am ce spune. Dumnezeu a avut grijă de mine. Am mare încredere în Dumnezeu și sunt sigur că momentul meu va veni.

Acesta este fotbalul. Azi faci ceva, mâine nu mai ești. Sunt aici, am demonstrat și voi demonstra în continuare. De acum încolo se va vedea cea mai bună versiune a mea.”, a spus Ianis Hagi, potrivit frf.tv.

Reclamă

Denis Drăguș, pronostic uriaș înainte de meciul care îi poate duce pe tricolori în „optimi” Înainte de meci, România se află pe primul loc în grupa E, cu 3 puncte, urmată de Slovacia, la egalitate cu tricolorii lui Edi Iordănescu. Dat fiind faptul că România are un golaveraj excelent după victoria istorică cu Ucraina, un egal ar putea duce selecționata lui Edi Iordănescu în optimile turneului. De asemenea, o victorie ar califica România în fazele eliminatorii. De notat este faptul că în fazele eliminatorii se califică primele 2 naționale din fiecare grupă, dar și cele mai bune 4, din 6, selecționate care se clasează pe locul 3, în ordinea punctelor. Având în vedere miza meciului, Denis Drăguș a venit cu un pronostic uriaș: „(n.r. Denis, un pronostic pentru meciul cu Belgia?) 2-0! Pentru noi!”, a spus Denis Drăguș, citat de prosport.ro, după conferința de presă premergătoare partidei de sâmbătă. Denis Drăguș a avut o prestație excelentă în meciul cu Ucraina, la debutul la EURO 2024. Atacantul echipei naționale a marcat al 2-lea gol al duelului, după ce a primit o pasă excelentă în fața porții.