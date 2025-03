"Am vrut să ieşim de pe teren!" Scandal uriaş după Manchester United - Real Sociedad 4-1: "Ruşinos! Totul a fost influenţat de arbitru" - Antena Sport

Manchester United s-a calificat în sferturile de finală Europa League după ce a trecut de Real Sociedad în meciul retur, scor 4-1. La finalul partidei de pe Old Trafford, jucătorii oaspeţilor au răbufnit la adresa arbitrului Benoit Bastien.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Ruben Amorim a beneficiat de două lovituri de la 11 metri, în timp ce Real Sociedad a rămas în 10 oameni în minutul 63, după eliminarea lui Aramburu. De menţionat şi faptul că Sociedad a deschis scorul prin Oyarzabal, în minutul 10, tot din penalty.

Jucătorii lui Real Sociedad au răbufnit după înfrângerea cu Manchester United: „Te pune pe gânduri”

Aritz Elustondo, jucătorul celor de la Real Sociedad, a avut un discurs dur la finalul partidei, recunoscând că s-a gândit să iasă de pe teren.

„Adevărul este că nu îmi vine să cred că ni s-a întâmplat asta. Am venit aici cu mari speranţe, am vrut să câştigăm şi să mergem mai departe. Da, am vrut să ieşim de pe teren la un moment dat pentru că eram jenaţi de ce se întâmplă. Te pune pe gânduri dorinţa arbitrului de a da penalty-uri cu o asemenea lejeritate.

Sunt multe sentimente. Neputinţă, tristeţe, nervozitate. Fanii noştri nu meritau asta, mai ales că ei ne-au împins de la spate”, a declarat Aritz Elustondo, citat de marca.com.