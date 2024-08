"Asta mă face fericit cel mai mult!" Reacţia lui Denis Drăguş, după ce a "spart gheaţa" şi a marcat primul gol la Trabzonspor - Antena Sport

Reacţia lui Denis Drăguş, după ce a „spart gheaţa” şi a marcat primul gol la Trabzonspor, nu s-a lăsat aşteptată. Atacantul naţionalei s-a declarat foarte fericit pentru faptul că echipa sa s-a calificat în turul trei preliminar din Europa League.

Denis Drăguş a fost transferat în această vară de Trabzonspor. Atacantul a reuşit să marcheze primul său gol la formaţia turcă, în returul cu Ruzomberok, din turul secund preliminar din Europa League.

Trabzonspor s-a calificat în turul trei, graţie unei victorii cu 3-0, la general, în faţa slovacilor de la Ruzomberok. Denis Drăguş a marcat unicul gol al partidei din retur, şutând superb, de la marginea careului.

După meci, atacantul naţionalei s-a declarat foarte fericit pentru faptul că a contribuit la calificarea echipei sale, în turul următor preliminar din Europa League. Acesta este convins de faptul că Trabzonspor va avea un sezon foarte bun.

„În primul rând, ce mă face fericit e că am trecut în turul următor. Sunt de asemenea fericit şi pentru că am contribuit. Am făcut un pas, dar ne aşteaptă o călătorie lungă. Trebuie să ne evaluăm meci după meci. Avem un grup de jucători cu calitate, avem fani minunaţi. Sunt încrezător că putem face mai multe împreună cu ei. Vom continua să clădim pe asta.