Darius Olaru, prima reacţie după "dubla" de vis din FCSB - RFS 4-1: "Era cel mai uşor meci!" Mesaj pentru Ştefănescu şi Bîrligea - Antena Sport

Darius Olaru a oferit prima reacţie, după ce a marcat o „dublă” de vis în duelul dintre FCSB şi RFS, încheiat cu scorul de 4-1. Căpitanul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de bucuros pentru victoria categorică înregistrată de echipa sa.

FCSB a dat recital şi a învins-o categoric pe RFS, în prima etapă de Europa League. Darius Olaru, cu o „dublă”, Daniel Bîrligea şi Marius Ştefănescu au marcat pentru campioană, care se clasează pe locul secund în grupă.

Darius Olaru, prima reacţie după „dubla” de vis din FCSB – RFS 4-1

Darius Olaru a fost extrem de mulţumit la finalul meciului, pentru faptul că FCSB a debutat perfect în Europa League. Căpitanul roş-albaştrilor a fost întrebat despre următorul meci, cu PAOK, însă a transmis clar că se gândeşte doar la duelul cu Sepsi, din campionat.

Căpitanul FCSB-ului a transmis un mesaj şi despre Marius Ştefănescu şi Daniel Bîrligea, ceilalţi doi marcatori ai FCSB-ului, din meciul cu RFS. Olaru a declarat că cei doi jucători aveau nevoie să marcheze, pentru a prinde încredere în ei.

„Am fost mai calm în această seară. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, cel mai important e că am reuşit această victorie. Au fost moment frumoase alături de fani, ne bucurăm că am marcat patru goluri pentru ei, au meritat această victorie, au venit în număr mare. În 2-3 zile avem meci în campionat, acolo nu stăm bine şi avem nevoie de puncte.