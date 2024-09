Erik ten Hag și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester United a debutat cu stângul în Europa League! Mesaj după 1-1 cu Twente - Antena Sport

Erik ten Hag și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester United a debutat cu stângul în Europa League! Erik ten Hag, în timpul unui meci al lui Manchester United/ Profimedia Erik ten Hag și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester United a debutat cu stângul în Europa League! Tehnicianul formației din Premier League nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Twente. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În prima etapă din Europa League, Manchester United a remizat cu Twente, scor 1-1. Duelul de pe Old Trafford a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Erik ten Hag și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester United a debutat cu stângul în Europa League! Erik ten Hag a transmis faptul că Manchester United a fost „taxată” de Twente din cauza unei greșeli și că elevii săi nu au reușit să marcheze un al 2-lea gol, chiar dacă au controlat meciul. Antrenorul le-a reproșat jucătorilor că un este posibil ca un adversar să dribleze „tot terenul fără să se oprească”. „Nu este frumos să răneşti ceva ce iubeşti. Nu am reuşit să închidem jocul. A trebuit să încercăm să înscriem al doilea gol, i-am ţinut în joc şi am fost pedepsiţi din cauza unei greşeli comise de noi. Reclamă

I-am ţinut în joc, la 1-0, am controlat jocul. Trebuie să fii consecvent şi să o ţii tot aşa. În repriza secundă am coborât nivelul, am primit gol. Scopul este echipa. Un jucător de la Twente a putut dribla tot terenul fără să se oprească. Nu putem lua un astfel de gol.

Tot timpul trebuie să încercă să marchezi, pe durata întregului meci. Odată cu golul de 1-0 trebuia să continuăm, să încercăm să-l înscriem pe al doilea.”, a spus ten Hag, la finalul meciului.

Manchester United îşi face stadion de 2 miliarde de lire

Manchester United îşi face stadion de 2 miliarde de lire sterline şi „donează” Old Trafford. Jurnaliştii din Anglia au anunţat ce se va întâmpla cu arena care are 114 ani de istorie.

Fotbalul din Premier League trăieşte cele mai bune vremuri, iar cluburile vor să investească o parte dintre bani în infrastructură. Dupa ce Tottenham şi-a construit noua arenă cu 1 miliard de lire sterline, Manchester United, Chelsea şi Birmingham City se numără printre cluburile care şi-au anunţat intenţia de a construi stadioane noi. Cel mai spectaculos proiect este cel al lui Manchester United. Co-ownerul Sir Jim Ratcliffe a vorbit despre planul de a constui cea mai mare arena a Angliei, un „Wembley al Nordului”, cu o capacitate de 100.000 de locuri, scrie thesun.co.uk. La începutul lunii, clubul a semnat un parteneriat cu autorităţile locale, care înseamnă primul pas în dezvoltarea proiectului. Construcţia stadionului va presupune şi o regenerare urbană spectaculoasă, pe modelul stadionului Wembley, care a transformat zona într-un orăşel, cu zeci de construcţii noi, blocuri de locuinţe, birouri, restaurante şi mall-uri. Primele estimari vorbesc despre investiţii de 2 miliarde de lire sterline pentru ridicarea noului stadion pe care va juca Manchester United. Clubul plănuieşte construcţia de la zero a arenei, dar nu vrea să demoleze actualul stadion, care duce în spate o istorie impresionantă, de 114 ani. United vrea să reducă la 30.000 de locuri capacitatea stadionului Old Trafford şi să îl „doneze” echipei de fotbal feminin, mai scrie The Sun.

