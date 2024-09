Manchester United îşi face stadion de 2 miliarde de lire sterline şi "donează" Old Trafford. Ce echipă primeşte arena de 114 ani - Antena Sport

Manchester United îşi face stadion de 2 miliarde de lire sterline şi „donează” Old Trafford. Ce echipă primeşte arena de 114 ani

Primele estimari vorbesc despre investiţii de 2 miliarde de lire sterline pentru ridicarea noului stadion pe care va juca Manchester United.

Clubul plănuieşte construcţia de la zero a arenei, dar nu vrea să demoleze actualul stadion, care duce în spate o istorie impresionantă, de 114 ani. United vrea să reducă la 30.000 de locuri capacitatea stadionului Old Trafford şi să îl „doneze” echipei de fotbal feminin, mai scrie The Sun.

Săptămâna trecută, conducerea lui Chelsea a purtat discuţii pentru construirea unui nou stadion, în cartierul Earl’s Court. Costul proiectului este estimat la 500 de milioane de lire.

