Gigi Becali, show şi la revenirea în ţară, după ce FCSB a învins-o pe PAOK: "Văd mai bine fotbalul ca Mircea şi Răzvan Lucescu" - Antena Sport

Pe Mihai îl cred, dar pe Șumudică nu-l cred (n.r. că nu a văzut meciul), Șumudică le visează noaptea pe toate. Șucu e prietenul meu, mă mir, poate a uitat, că e om de calitate. La Gică mi s-au părut felicitări foarte sincere, cu multe semne de exclamare. De la ceilalți, nu știu. Eu îi apreciez”, a mai declarat Gigi Becali, la revenirea în ţară, pe aeroportul Otopeni.

Răzvan Lucescu va încerca să întrerupă seria de înfrângeri la meciul cu Levadiakos

Răzvan Lucescu şi PAOK, ce luptă să îşi păstreze titlul în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, vor încerca să întrerupă seria de înfrângeri la meciul cu Levadiakos. Levadiakos – PAOK e în direct duminică, de la ora 20:30, în AntenaPLAY.

Înainte de înfrângerea cu FCSB, PAOK a pierdut şi derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. PAOK – Aris 0-1 a fost şi el transmis în AntenaPLAY. A fost prima înfrângere din campionat, în acest sezon, pentru PAOK

PAOK e pe locul 3 în campionatul Greciei. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu are 13 puncte, obţinute în 6 etape. PAOK a câştigat 4 meciuri, a făcut un egal şi are o înfrângere, în derby-ul cu Aris. Lider e AEK, cu 14 puncte. Pe 2 se află Olympiacos, care are acelaşi număr de puncte ca şi PAOK, 13.

