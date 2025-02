„Numărul 1!” Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un jucător de la FCSB după 2-0 cu PAOK! Pe cine a remarcat fostul internațional - Antena Sport

Un jucător de la FCSB l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu, după victoria cu PAOK, scor 2-0. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă pentru elevul lui Elias Charalambous.

Este vorba despre Florin Tănase, care a avut o prestație excelentă în cadrul partidei amintite anterior. Jucătorul lui Gigi Becali a ieșit însă accidentat și ar putea lipsi pentru o perioadă lungă, fiind suspect de ruptură musculară.

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de prestația lui Florin Tănase din FCSB – PAOK 2-0

În opinia lui Ilie Dumitrescu, Florin Tănase a fost cel mai important jucător din echipa FCSB-ului, la duelul cu elevii lui Răzvan Lucescu. Fostul internațional l-a numit pe Tănase „numărul 1” și a transmis că acesta a fost mai bun decât jucătorii lui PAOK.

De asemenea, „Mister” i-a lăudat și pe Chiricheș și pe Cisotti, pentru prestația lor din cadrul manșei retur a play-off-ului pentru optimile Europa League.

„FCSB a fost superioară, un joc solid, de mare ținută, de echipă mare. Pressing avansat, am câștigat multe dueluri, am controlat jocul, am marcat. Vreau să-i laud pe toți.